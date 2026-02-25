顧立雄期許役男貢獻力量 劉世芳感謝官兵於丹娜絲颱風、馬太鞍災害貢獻

國防部長顧立雄出席第83屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮。（記者田裕華攝）

國防部長顧立雄今日主持「第83屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮」表示，役政工作不僅是國家安全的一部分，更是社會發展重要基石，期許役男能將在部隊所學，持續運用在往後發展中，對國家安全、社會發展貢獻更多力量。內政部長劉世芳則提及在去年丹娜絲颱風、馬太鞍溪堰塞湖等天災中，國軍官兵與替代役男的貢獻，點滴累積為未來全民防衛的重要力量。

國防部今日舉辦「第83屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮」，由國防部長顧立雄、內政部長劉世芳頒獎並致詞。

顧立雄致詞表示，很榮幸主持兵役節慶祝大會，因為有役政同仁的奉獻，才能使各項役政業務、國防建軍工作非常順遂；役政工作不僅是國家安全的一部分，更是社會發展重要基石，期許每位役男都能將在部隊所學，持續運用在往後發展中，對國家安全、社會發展貢獻更多力量。

顧立雄指出，因應防衛作戰時需、國際戰略情勢轉變等因素，行政院在民國111年公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，恢復徵集一年期義務役，加強役男軍事訓練強度及完整性，逐步建立強韌全民國防體系，與此同時內政部也提出替代役配合方案。

顧立雄說，國防部也與內政部共同推動相關配套變革，包括體位區分標準檢討、複檢制度等，以及提升制度公信力，維持兵役公平，兵役行政是國防戰備基礎，無論是一年期義務役或替代役納入民防體系，均須由中央地方整合及社區民間自主力量共同參與。

劉世芳致詞表示，兵役節慶祝大會意義隆重，獲獎者手中的獎狀、獎牌是代表各位過去一年對國家的貢獻；過去一年大家都能看到，國軍弟兄除了原有的戰備任務外，同時也要維持國家正常功能。

劉世芳指出，去年丹娜絲颱風肆虐雲嘉南海線時，可以看到國軍弟兄與替代役同仁奔波協助災民；馬太鞍溪堰塞湖肆虐花蓮時，除了有50多萬名「鏟子超人」自動自發，最核心的基礎力量還是來自於國軍弟兄與替代役的投入。

劉世芳也指出，過去一年，內政部秉持總統賴清德提出「全社會防衛韌性」的「民力運用」，已培育逾11萬名防災士，未來無論是投入緊急避難、收容安置，都能發揮強大功能；內政部去年也與國防部合作，印製逾千萬本小橘書「台灣全民安全指引」，並至宮廟、偏鄉聚落等地宣導活動，成效非常好。

獲獎的台北市替代役男簡禎佑自述，他服役生涯最有印象的便是去年9月挺進花蓮光復鄉協助救災，他覺得這份工作相當有意義；擔任史上首次替代役備役勤務召集帶隊官的獲獎者、花蓮縣政府科員施劉振銓也說，他在馬太鞍溪災情發生後，曾在馬太鞍溪工作10天，投入災後執行復原工作。

内政部長劉世芳出席第83屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮。（記者田裕華攝）

115年「第83屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮」受訪獲獎者。右起為高雄憲兵隊三等士官長王瓊葦、空軍作戰指揮部一等士官長劉育誠、海軍陸戰隊新兵訓練中心上校指揮官余奎麟、花蓮縣政府科員施劉振銓、台北市政府兵役局替代役中心替代役役男簡禎佑。（記者田裕華攝）

