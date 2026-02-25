8年1.25兆軍購預算不算多！ 許美華舉例「台積電建新廠」

國軍「民國115年海軍春節加強戰備」，AAV7兩棲突擊車。（資料照）

總統賴清德日前宣布未來8年將投入1.25兆元國防特別預算，建構台灣的防衛體系，國民黨馬上就有人跳出來砲轟「亂花錢」。對此，反紫光奇遊團成員許美華分析，1.25兆台幣，折合美元大約400億美元，分成八年，一年是1562億台幣，約50億美元，之前大罷免大失敗之後，全民普發一萬，一次就花掉2360億台幣，而台積電今年的資本支出預算，是520-560億美元，一年蓋新廠就超過台灣8年的國防特別預算。

許美華在臉書PO文表示，這篇，是寫給那些，覺得八年國防特別預算1.25兆台幣很多、浪費錢的白藍人看的，立法院新會期第一天，傳來重大進展，上會期被阻擋十次、不給掛號的政院版《國防特別條例》，今天三黨協商達成共識，在下週五、3/6付委（交付委員會審查），除夕當天，立法院正副院長韓國瑜和江啟臣，緊急聯名發出聲明，回應之前聯名來信關切台灣國防預算的美國37位參眾議員，承諾會在新會期將國防特別預算條例列入最優先法案，兩人果然說話算話。

很多人覺得，韓、江兩人會在農曆除夕發出緊急聲明，除了美國參眾議員集體壓力外，更可能是因為除夕前一天，曾任美國印太司令部的退役上校、現任美國智庫Grant Newsham發文嗆聲，直接點名藍白兩黨「親中」，建議直接取消兩黨人士家屬的綠卡和美簽，台灣在野黨怕了，不管是基於什麼理由，藍白在立法院願意跨出第一步，總是好事。

許美華指出，為了避免後續藍白在立法院挑國防特別預算的毛病，在此特別提醒藍白立委，美國在台協會（AIT）多次發文，支持台灣的國防特別預算，是八年、1.25兆台幣的計劃，國防部也在最近公開準備購買的7類武器數量，藍白要刪預算規模和內容，最好做好功課、講出十足好理由，然後，我要講一個很重要的數字概念，大家以為八年、1.25兆台幣的國防特別預算很多嗎？會說八年、1.25兆台幣國防特別預算很多的人，真的是沒看過大錢的路人。1.25兆台幣，折合美元大約400億美元，分成八年，一年是1562億台幣，約50億美元，之前大罷免大失敗之後，全民普發一萬，一次就花掉2360億台幣。

許美華續指，再比較一些大家更有感的數字，來看全世界最大的幾家高科技公司，先看我們最愛的護國神山台積電，今年的資本支出預算，是520-560億美元，一年蓋新廠就超過台灣八年的國防特別預算，再來看魏哲家口中，都比台積電有錢的超級客戶，以下數字都是他們自己公佈的2026年資本支出預算，再強調一次，這些都是他們「今年一年內」，打算花下去的資本支出。（主要是投資AI算力所需的硬體設備）AMZN（亞馬遜）約2000億美元、GOOG （谷哥）約1800億美元、META （臉書）約1250億美元、MSFT （微軟）約1450億美元、為了AI軍備競賽，光是這四家科技巨頭，投注的資本支出，2026一年，總數就將超過6000億美元。（難怪台積電跟NVIDIA 股價漲不停⋯）

許美華分析，這些科技巨擘當然都富可敵國，但台灣的經濟規模、科技實力也絕非小國，他們為了競爭AI戰場，一年願意花費上千億美元打造AI武器，我們每年50億美元的國防特別預算，根本連人家的零頭都不到，難道我們台灣，不願意、不值得用八年、花400億美元，來保護我們這個科技島國嗎？最後，同樣提醒藍白立委、政客，最近，光是二月，美國就制裁了至少兩個國家的政客，一個是，今年2月10日，美國國務院宣佈制裁帛琉參議長包和康（Alfonso Diaz）及直系親屬，列入禁止入境美國的名單。

理由是這位議長，涉嫌收受中國賄賂、危害美國利益，並幫助北京擴大在帛琉的影響力，包含反對美國部署防空系統等，第二個，是不久之後的2月20日，倒霉鬼換成智利政客。

許美華補充，一樣是盧比歐主導的美國國務院，撤銷了智利交通和電信部長穆尼奧斯及另外兩名官員及其直系親屬的入境美國簽證；理由是他們推動一項連接智利與中國香港的海底電纜計畫，美方認為這將危及關鍵電信基礎設施與西半球安全，盧比歐就是AIT處長谷立言的直屬老闆。

許美華直言，還有，谷立言不是國民黨副主席講的科長等級，實際上他就是美國駐台灣的大使；而且，不是白黨主席黃國昌講的那樣，AIT跟美國國務院立場沒有不一致，都是挺台灣國防預算八年、1.25兆，望藍白周知。

