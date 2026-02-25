總統赴立院國情報告朝野協商破局 蔡其昌還原關鍵在傅崐萁

資深媒體人黃暐瀚表示，民進黨立院總召蔡其昌在他節目上表示，關鍵就在國民黨總召傅崐萁，會議至此，無法取得共識決定擇期再談。（記者塗建榮攝）

針對邀請總統賴清德赴立法院國情報告，立法院長韓國瑜昨（24）日下午主持朝野協商，包括民進黨團與民眾黨團皆不反對韓的提議，卻因國民黨團總召傅崐萁有意見導致破局。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，民進黨立院總召蔡其昌在他節目上表示，關鍵就在國民黨總召傅崐萁，會議至此，無法取得共識決定擇期再談。

黃暐瀚在臉書PO文表示，民進黨立院總召蔡其昌上任後第二天來《POP撞新聞》接受我的訪問，有關總統立院國情報告，昨天協商為何破局？蔡其昌說關鍵就在國民黨總召傅崐萁。

請繼續往下閱讀...

蔡其昌指出，在確認總統府的態度後（要合乎憲政程序，也就是不可以質詢），蔡其昌建議讓總統先發言，而後入席聽取立委建言，最後再二次發言（等同意見交流），也就是他最常提到的「李登輝模式」，總統府同意，蔡總召也樂見其成，不料國民黨總召傅崐萁卻希望總統「二次發言」後，還有第二輪立委發言，總統再「三度發言」。不等蔡其昌反對，主持協商的韓院長已經表示這樣會違憲（變成質詢），不予同意，會議至此，無法取得共識決定擇期再談。

黃暐瀚直言，循「李登輝模式」進行國情報告，賴總統、韓院長、蔡總召看法一致，就等藍白兩個黨團同意，史上第一次「總統國會報告」就能成形。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法