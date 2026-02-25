不讓樂生、瑠公圳迫遷案重演 國家人權委員會啟動7指標案訪查

監察院國家人權委員會今宣布啟動公產迫遷系統性訪查，作為回應，透過7迫遷案關係人深訪、分析，向行政機關提出未來施政建議，落實都市轉型正義。（記者陳治程攝）

我國政府早年不動產管理法規鬆散，許多居民在歷史脈絡下「就地落腳」，然數十年後卻因主管機關依法行政收回所有權、迫使人民搬遷，致公有財產管理與居住權益正面衝突，更錯失保存城市景觀及地方記憶的契機。為此，監察院國家人權委員會今宣布啟動公產迫遷系統性訪查，藉彙整華光社區、新店瑠公圳等7案關係人描述供日後施政參考，落實都市轉型正義。

監察委員田秋堇指出，我國在2022年曾受國際學者審查，建議應對政府系統性驅逐、迫遷議題進行全國調查，也成為此次訪查啟動的源頭；而此次訪查將聚焦國內公產案件，就「經濟社會文化權利國際公約」的適足居住權面向，邀請事件關係人深訪，還原迫遷案當下的行政機關決策、居民經歷等紀錄，以利公家單位日後在相關案件中，能兼顧活化公產及人權保障。

監委高涌誠詳述，此次將訪查國內3類、7個指標性案件，包含台北華光社區、臥龍街，板橋大觀社區，以及蟾蜍山聚落、新店瑠公圳，還有三峽龍埔里劉家和樂生療養院。他表示，前三案屬配合國家資產活化、清理所衍生的國有地拆遷事件；蟾蜍山聚落、新店瑠公圳為涉及歷史意義的文化聚落保存衝突；籠埔里劉家及樂生則是因公共工程引發的迫遷爭議。

此次訪查協力者、國立台北大學不動產與城鄉環境學系副教授何彥陞說明，接下來將邀請7案共40人次，自下（3）月起到6月間進行深訪、從受迫遷者角度來理解居住歷史、聚落形成和後續衝突事件的法律威脅，以及當事人在其中的身、心影響與社會網絡、支持為何；7至9月經學者專業分析後，目標今（2026）年底彙整成冊，向行政機關提出全面性的政策建議。

何彥陞強調，公產管理不應是強行迫遷的藉口，居住權也應是每個人都被保障的基本人權。

高涌誠強調，面對牽涉弱勢族群的居住議題，國家絕不應只是法庭上打贏官司的勝訴者，更應是人民基本權利的堅定守護者；期許透過此次訪查透徹還原這些迫遷衝擊的實貌，進而提出具建設性、能引導國家法制進步的政策建議，不只預防歷史事件重演，也落實城市居住的轉型正義。

監委高涌誠表示，此次訪查將聚焦包含華光社區、新店瑠公圳，以及樂生療養院在內的3類7項指標性迫遷案件。（記者陳治程攝）

