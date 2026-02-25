李貞秀被稱「女士」 黃國昌：令人非常遺憾

民眾黨主席黃國昌強調李貞秀是依法宣誓的立委，他說，卓榮泰稱李貞秀為女士「令人非常遺憾」。（記者黃政嘉攝）

立法院新會期昨天（24日）開議，新任民眾黨不分區立委李貞秀因中配身分疑雲未解再受關注，被行政院長卓榮泰、民進黨立委陳培瑜稱「女士」而未稱「委員」；民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今受訪回應，強調李貞秀是依法宣誓的立委，批評卓榮泰不僅自居為行政院長，「快跟賴清德一樣，自居為太上皇」，這樣的回應方式「令人非常遺憾」。

黃國昌今在新莊競選總部召開第2場新北政見記者會接受媒體聯訪，媒體問及，針對李貞秀中配身分，陳培瑜在質詢時稱李貞秀為李女士，據立委吳思瑤轉述，卓榮泰也是用李女士稱呼，如何看待這些動作？

他強調，李貞秀是依法宣誓的立法委員，資格不是卓榮泰1個人說了算，更不是內政部長劉世芳說了算，李貞秀是依法宣誓的立委，如果按照卓榮泰的邏輯，當初司法院的大法官幫李貞秀完成宣誓，又是怎麼回事？這是違法的宣誓嗎？在那邊幫李貞秀宣誓的大法官如果套用卓榮泰的邏輯，不是不應該幫李貞秀宣誓卻幫李貞秀宣誓嗎？大法官應指著李貞秀的鼻子說「妳根本不符合資格，這個宣誓違法，我拒絕來幫你宣誓，有嗎」？

黃國昌指出，連司法院大法官都不敢如此僭越，卓榮泰不僅是自居為行政院長，快要跟賴清德一樣，自居為太上皇，一切卓榮泰說了算，在國會的禮儀上，立委主動跟行政院長打招呼，展現善意，卓榮泰卻用這樣輕蔑且不合體制的方式來加以回應，只能說令人非常的遺憾。

