為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李貞秀被稱「女士」 黃國昌：令人非常遺憾

    2026/02/25 12:24 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨主席黃國昌強調李貞秀是依法宣誓的立委，他說，卓榮泰稱李貞秀為女士「令人非常遺憾」。（記者黃政嘉攝）

    民眾黨主席黃國昌強調李貞秀是依法宣誓的立委，他說，卓榮泰稱李貞秀為女士「令人非常遺憾」。（記者黃政嘉攝）

    立法院新會期昨天（24日）開議，新任民眾黨不分區立委李貞秀因中配身分疑雲未解再受關注，被行政院長卓榮泰、民進黨立委陳培瑜稱「女士」而未稱「委員」；民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今受訪回應，強調李貞秀是依法宣誓的立委，批評卓榮泰不僅自居為行政院長，「快跟賴清德一樣，自居為太上皇」，這樣的回應方式「令人非常遺憾」。

    黃國昌今在新莊競選總部召開第2場新北政見記者會接受媒體聯訪，媒體問及，針對李貞秀中配身分，陳培瑜在質詢時稱李貞秀為李女士，據立委吳思瑤轉述，卓榮泰也是用李女士稱呼，如何看待這些動作？

    他強調，李貞秀是依法宣誓的立法委員，資格不是卓榮泰1個人說了算，更不是內政部長劉世芳說了算，李貞秀是依法宣誓的立委，如果按照卓榮泰的邏輯，當初司法院的大法官幫李貞秀完成宣誓，又是怎麼回事？這是違法的宣誓嗎？在那邊幫李貞秀宣誓的大法官如果套用卓榮泰的邏輯，不是不應該幫李貞秀宣誓卻幫李貞秀宣誓嗎？大法官應指著李貞秀的鼻子說「妳根本不符合資格，這個宣誓違法，我拒絕來幫你宣誓，有嗎」？

    黃國昌指出，連司法院大法官都不敢如此僭越，卓榮泰不僅是自居為行政院長，快要跟賴清德一樣，自居為太上皇，一切卓榮泰說了算，在國會的禮儀上，立委主動跟行政院長打招呼，展現善意，卓榮泰卻用這樣輕蔑且不合體制的方式來加以回應，只能說令人非常的遺憾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播