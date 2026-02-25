為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德令嚴防境外介選 林楚茵揭AI「偽部隊」入侵

    2026/02/25 14:40 即時新聞／綜合報導
    圖為中國人民解放軍位於天安門廣場。（路透資料照）

    圖為中國人民解放軍位於天安門廣場。（路透資料照）

    九合一選舉將於今年底登場，總統賴清德昨表示，國安局已經成立「9合1」選舉安維專案，後續要積極指導國安情報團隊持續加強協調合作，確保選舉不受外力干擾。對此，立委林楚茵直言，「拒絕造謠、查證事實，守護我們得來不易的民主」。

    林楚茵今轉發兩則新聞報導截圖，新聞標題分別為「中國假消息、假民調將加大介選力道 國安局成立『9合1』專案應對」、「自由日日shoot》中國海量假訊息對日介選 高市︰借鏡台灣 升級國家情報防禦」。

    林楚茵發文指出，「這不是危言聳聽，是正在發生的威脅！中國介選手段大升級，連日本首相高市早苗都點名要向台灣學習防禦。」

    你可能不知道的真相如下：

    第1點、AI 介入：假帳號不再是機器人，而是能生成圖文、難辨真偽的AI部隊。

    第2點、數據驚人：去年台灣查報 4.5 萬個異常帳號，這背後代表了上百萬次的認知操弄。

    第3點、全球共識：從台灣到歐美，民主國家正聯合起來拒絕境外滲透。

    林楚茵最後說，面對假訊息，不只要有警覺心，更要建立「集體免疫力」！拒絕造謠、查證事實，守護我們得來不易的民主。

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「全民一起練就『火眼金睛』」、「高調......大罷免期間就很明顯了」，也有網友建議「需要中央行政團隊與地方團隊，以多線宣導的方式提供正確訊息才能破除謠言，中央與地方團隊應該提供正確的資訊管道供民眾查證」。

    相關新聞請見︰

    中國假消息、假民調將加大介選力道 國安局成立「9合1」專案應對

    自由日日shoot》中國海量假訊息對日介選 高市︰借鏡台灣 升級國家情報防禦

