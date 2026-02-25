為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    戴錫欽籲鄭麗文「訪美」才是優先 周軒：北市黨部主委公開反黨中央

    2026/02/25 12:58 即時新聞／綜合報導
    周軒認為，戴錫欽（左）公開反黨中央，這在歷史上差不多是「靖難之變」、「陳橋兵變」等級的事件。（資料照）

    周軒認為，戴錫欽（左）公開反黨中央，這在歷史上差不多是「靖難之變」、「陳橋兵變」等級的事件。（資料照）

    媒體報導指出國民黨主席鄭麗文將在今年上半年會見中國國家主席習近平，而國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（25日）受訪時表示，目前有軍購案正在討論中，他個人建議訪美才是第一優先。政治工作者周軒認為，戴錫欽公開反黨中央，這在歷史上差不多是「靖難之變」、「陳橋兵變」等級的事件。

    戴錫欽今日被媒體問到，國民黨主席鄭麗文稱「鄭習會」對藍營選舉是加分，對此看法為何？戴錫欽說，之前他就說過，國民黨主張兩岸和平，但美國、日本也是重要友邦，尤其現在又有軍購案討論中，以他個人建議，會認為訪美才是第一優先。

    周軒認為，戴錫欽的發言代表「國民黨台北市黨部主委公開反黨中央」，若放在中國歷史上，差不多是「靖難之變」、「陳橋兵變」等級的事件。不過周軒猜測，鄭麗文應該是會繼續下去，「因為頭已經洗一半了」。

    許多網友也留言：「再不訪美，綠卡就會有問題了，鄭麗文是不懂這些藍委有多急嗎！」、「國民黨怕什麼？繼續親中下去就對了。」、「頭已經習一半了沒錯。」、「去美國丟臉的，怕到時候美方直接嗆說關稅軍購要擋多久。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播