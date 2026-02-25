戴錫欽籲鄭麗文「訪美」才是優先 周軒：北市黨部主委公開反黨中央

周軒認為，戴錫欽（左）公開反黨中央，這在歷史上差不多是「靖難之變」、「陳橋兵變」等級的事件。（資料照）

媒體報導指出國民黨主席鄭麗文將在今年上半年會見中國國家主席習近平，而國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（25日）受訪時表示，目前有軍購案正在討論中，他個人建議訪美才是第一優先。政治工作者周軒認為，戴錫欽公開反黨中央，這在歷史上差不多是「靖難之變」、「陳橋兵變」等級的事件。

戴錫欽今日被媒體問到，國民黨主席鄭麗文稱「鄭習會」對藍營選舉是加分，對此看法為何？戴錫欽說，之前他就說過，國民黨主張兩岸和平，但美國、日本也是重要友邦，尤其現在又有軍購案討論中，以他個人建議，會認為訪美才是第一優先。

周軒認為，戴錫欽的發言代表「國民黨台北市黨部主委公開反黨中央」，若放在中國歷史上，差不多是「靖難之變」、「陳橋兵變」等級的事件。不過周軒猜測，鄭麗文應該是會繼續下去，「因為頭已經洗一半了」。

許多網友也留言：「再不訪美，綠卡就會有問題了，鄭麗文是不懂這些藍委有多急嗎！」、「國民黨怕什麼？繼續親中下去就對了。」、「頭已經習一半了沒錯。」、「去美國丟臉的，怕到時候美方直接嗆說關稅軍購要擋多久。」

