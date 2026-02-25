台積電赴美須先報告立院？傅崐萁提案惹議 律師與粉專齊開火

國民黨立委傅崐萁。（資料照）

立法院新會期24日開議，邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告，並備質詢。國民黨團總召傅崐萁質詢時，要求政院在一個月內提出「國家安全與核心技術保護條例草案」，包括先進製程數量限制、出境管制與人才留根機制，若行政院未提案，國會將提出版本。對此，律師林智群發文痛斥，「傅崐萁你跑去中國都沒報備了，憑什麼私人企業要被質詢？」

林智群今日發文提及，「新聞：黨團總召傅崐萁要求，台積電、聯電赴美設廠前要到立院做報告」，接著怒轟「傅崐萁你領國家的錢，跑去中國都沒報備了，憑什麼私人企業要被質詢？」

臉書粉專「Mr.柯學先生」今日發文並附上圖卡，圖卡內容顯示「國民黨團擬提晶片法案，未經立法院同意，不得對外輸出任何國家」、「國民黨要稱帝了是不是？」

「Mr.柯學先生」也酸說，「國民黨不搞垮台灣經濟是不是很難過？私人公司關你們鳥事？」

網友看到貼文後相繼留言表達不同看法，有人說「無恥的爛萎ㄧ枚！」、「靠～搞得像共產政權，私人企業關你屁事」、「什麼都要管，什麼都作不好，笑死人！出事都是中央的事，關我什麼事，有這樣的立委，真的是地方的不幸」。

