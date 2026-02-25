總統國情報告》韓國瑜提「攝護腺」莊瑞雄：意思是時間不用太久

民進黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

針對邀請總統賴清德赴立法院國情報告，立法院長韓國瑜昨（24）日下午主持朝野協商，並提及賴總統已66歲要考慮他的攝護腺，一個小時讓休息10分鐘。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今受訪時說，韓提到攝護腺應該是早就有盤算過，總統到立法院來做國情報告時間也不用那麼久，也想讓朝野氣氛輕鬆一點。

立法院長韓國瑜23日在總統與五院院長茶敘時，邀請總統賴清德赴立法院國情報告。立法院昨進行朝野協商，各黨團對於總統先國情報告、朝野立委接著「表達意見」、總統再補充說明的程序，有初步共識，但就政黨委員人數分配，韓國瑜提出五、五、二，獲得民進黨團同意，國民黨團總召傅崐萁則堅持按政黨比例九、九、二分配，由於無法達成共識，韓裁示再擇期協商。

莊瑞雄表示，韓國瑜的意思應該是在講不要太久的意思，韓提到攝護腺應該是早就有盤算過，總統到立法院來做國情報告時間也不用那麼久，韓講話就有時候想讓氣氛比較輕鬆一點。過去立法院過度攻防，有時候沒有必要如此劍拔駑張，韓院長適度做一個降溫不會是壞事。

此外，針對黨團總召柯建銘卸任後，民進黨團運作將從「老柯領銜」轉向與府院黨並肩「集體作戰」的精準節奏，莊瑞雄認為，黨團總召這個位子真的不是人幹的，不只要十八班武藝還要有耐性，蔡其昌過去身經百戰且穩重，如何跟各政黨朝野之間達到好的默契，需要時間來做一個考驗。

莊瑞雄強調，民進黨團想要改變，重點是說在野黨之間心態也會做一個改變，若他們覺得自己是多數，讓執政者變成執行者，由在野黨來發號司令，將違背憲政制度。不過，從韓院長昨日召集協商，相信大家也看到了朝野氣氛有慢慢的緩和，請大家拭目以待。

