任內最後一回客家新春祈福 陳其邁:時間到就下台一鞠躬

陳其邁出席客家新春祈福，心情愉悅。（記者王榮祥攝）

高雄市長陳其邁今出席任內最後一回客家新春祈福，他感謝高雄客家鄉親5年來相挺，並表示擔任市長提出的客家白皮書八大願景都完成，時間到就下台一鞠躬。

陳其邁今與李昆澤、賴瑞隆、柯志恩、許智傑等立委，以及高市副議長曾俊傑，黃香菽、何權峰、張博洋、邱俊憲、湯詠瑜、鍾易仲等議員，共同出席在高市新客家文化園區舉辦的客家新春祈福典儀。

這也是陳其邁任內最後一回出席客家新春祈福，他依照客家習俗，偕同與會客家鄉親與民代，誠摯向玉皇大帝、土地伯公行三獻禮，接續並分送馬年超人小紅包。

陳其邁說，感謝立委協助爭取、中央補助推動盤花公園計畫，以及客文館周邊環境升級，使得者李更貼近客家文化保存環境，更要感謝客家鄉親5年來相挺，他也順利完成客家白皮書八大願景，時間到了、就要下台一鞠躬。

他提到全高雄有40萬客家鄉親，是高雄最美的一部分，有時候感覺講客家話是一件很快樂的事，雖然市長任期總有結束一天，但客家文化源源流長。

陳其邁今出席任內最後一回客家新春祈福典儀。（記者王榮祥攝）

陳其邁今出席客家新春祈福。（記者王榮祥攝）

陳其邁分送馬年超人小紅包給客家鄉親。（記者王榮祥攝）

陳其邁表示就任時發表的客家白皮書八大願景都完成，年底將下台一鞠躬。（記者王榮祥攝）

