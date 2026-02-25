國民黨中市長人選未定 江啟臣、楊瓊瓔與市議員合掛看板兩樣情

國民黨豐原區社皮里長涂力旋與立法院副院長江啟臣合掛看板。（圖擷取自涂力旋臉書）

國民黨立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔皆爭取黨提名參選下屆台中市長，許多藍營市議員或市議員參選人紛與江啟臣合掛競選看板，相較之下，楊瓊瓔只懸掛與盧秀燕合體的看板，就連原本立委選區的議員也未合掛看板，「顯得冷清」，楊瓊瓔陣營表示，為避免議員困擾，同時也配合台中市議員國民黨團書記長李中要求，才不聯繫議員陪同掃街及共掛看板。

國民黨下屆台中市長參選人未定，但到處可見江啟臣與其他市議員參選人合掛的看板，爭取市議員提名的國民黨豐原區社皮里長涂力旋即不諱言，國民黨台中市長人選已決定提名方式和時程，他希望依時程能順利儘速定案，讓基層不再焦慮，想參選市議員的人也有母雞可帶領，因此，農曆年節，他在豐原區掛上與江啟臣合體看板，署名「立法院副院長江啟臣、台中市議員參選人涂力旋」。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，也有議員主動建議要和立委楊瓊瓔合掛看板，但服務處都建議初選完再處理，甚至曾有議員電話詢問，為何楊瓊瓔到市場掃街不告知市議員陪同？洪柳益強調，楊瓊瓔立委選區市議員平常就與楊合掛看板，非選區議員也有人找，因一開始楊就答應台中市議會國民黨團書記長李中，不給大家困擾，因此不聯繫要求市議員陪同掃街及共掛看板，強調「我們主打市民牌」。

記者詢問楊瓊瓔立委選區的國民黨市議員陳本添及賴朝國，2人今年也都沒有跟楊瓊瓔合掛看板。陳本添表示，以往每年都會跟楊瓊瓔立委合掛看板，今年楊立委都沒有找他合掛看板，目前楊只與盧秀燕市長合掛看板，不想造成議員困擾，大家也認為初選結束再合掛看板比較恰當。

立委楊瓊瓔為免造成市議員困擾，目前只與市長盧秀燕合掛看板。（圖擷取自楊瓊瓔臉書）

