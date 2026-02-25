才開張沒多久！梁文傑Threads驚傳「被消失」 最後一篇文曝光

陸委會發言人梁文傑。（資料照）

陸委會副主委、發言人梁文傑擔任陸委會發言人後，犀利又從容的發言風格引發外界注意。近期他首度在Threads發言，讓不少網友驚喜，開心地表示未來能在Threads與梁文傑「近距離接觸」，沒想到今日凌晨，就傳出他的Threads無預警消失，在帳號消失之前，他的最後一次發言直球回應民眾黨，表示早在民眾黨創黨主席柯文哲要推中配徐春鶯納入不分區立委名單之前，就曾警告過對方在法律上有問題。

梁文傑本月14日首次在Threads發布第一篇文，對台灣竟有媒體反對台美關稅協議表達訝異，文章一出引起大量網友朝聖。

針對民眾黨秘書長周榆修日前就中配立委李貞秀議題點名「梁文傑請回答」，今日凌晨梁文傑在Threads回應，當初柯文哲要推徐春鶯之前，陸委會早警告過在法律上會有問題，然後柯文哲換了個李貞秀就想強渡關山，結果搞成這樣的狀況，民眾黨還硬要推。他也奉勸周，「應該勸勸柯文哲為什麼硬要搞這一攤？」

對此，前民眾黨中央委員張益贍也在臉書轉發梁文傑Threads文，並表示梁文傑的脾氣太好了。如果是他自己，不管周榆修問啥問題，他都只會回一句：「你額頭上那個『恥』字還在嗎？」

不料發言後沒多久，今日上午，就有網友回報梁文傑Threads帳號已消失，過去發文、回覆全部都被清空。不少網友質疑他帳號遭到檢舉下架，紛紛留言：「清晨看還在」、「大概被網軍檢舉到下架了」、「是被網軍檢舉嗎？」、「被禁言？真的話就太扯了」、「沒想到正常文章居然會被下架」、「Meta解釋一下」。

梁文傑Threads回應周榆修。（取自張益贍臉書）

