傅崐萁堅持總統國情報告要分段 蔡其昌：我跟韓國瑜認為違憲

針對邀請總統賴清德赴立法院國情報告，立法院長韓國瑜昨（24）日下午主持朝野協商，包括民進黨團與民眾黨團皆不反對韓的提議，卻因國民黨團總召傅崐萁有異見導致破局。民進黨團總召蔡其昌今受訪時說，協商沒有破局，只是國民黨團對該形式有不一樣的想法，他和韓國瑜認為此舉將有違憲之虞，因此擇期再議，希望大家回去再想想。

立法院長韓國瑜23日在總統與五院院長茶敘時，邀請總統賴清德赴立法院國情報告。立法院昨進行朝野協商，各黨團對於總統先國情報告、朝野立委接著「表達意見」、總統再補充說明的程序，有初步共識，但就政黨委員人數分配，韓國瑜提出五、五、二，獲得民進黨團同意，國民黨團總召傅崐萁則堅持按政黨比例九、九、二分配，由於無法達成共識，韓裁示再擇期協商。

蔡其昌指出，協商也沒有破局，他和韓國瑜所提出的的是總統做國情報告後，總統願意留下來聽聽立委的想法，總統接續做在第二次發言，但國民黨團對該形式有些不一樣的想法，希望能分段進行。

蔡其昌舉例，有14個委員要發言，先5個立委發言，之後請總統第二次發言；再請5個委員發言，再請總統第三次、第四次發言等方式，但他與跟韓院長共同的想法是，這個會再次進入違憲的狀況。

他強調，民進黨團願意促成憲法史上第一次的總統國情報告，因為面臨朝野的僵局，賴總統作為國家領導人願意展現誠意，儘管這是行政院長的事情，但總統願意在憲法規定內以最柔軟、最謙卑的姿態與心情到立法院來跟朝野各領袖做報告，這是成事的開始。

「如果能讓賴清德展現高度，讓立法院從總預算到軍購、台美關稅談判能夠順利過關，這是國家之福！」蔡其昌說，當總統帶頭做起，希望來彌平跟化解，這是好事，所以民進黨團很支持韓國瑜跟賴清德共同促成的國情報告。

蔡其昌坦言，過去20年來朝野都希望來促成總統赴立院國情報告，但是大家都競相加碼提了很多違憲的建議，就算賴總統、韓院長、民進黨團想促成此事但也不能違憲，希望在不違憲的前提下，讓賴清德來國情報告。

針對媒體詢問，傅崐萁是沒有要退讓？蔡其昌回應，傅崐萁也不是沒有退讓，只是提了這個意見，但他與韓院長認為這個就又進入違憲之虞，所以希望大家回去再想想，所以韓國瑜決定擇期再繼續討論。

