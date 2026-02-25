為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌自稱「要過優渥日子不難」 詹凌瑀：住北市豪宅不夠優渥？

    2026/02/25 13:30 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌日前在直播中表示以他的能力「要過優渥、舒服的日子一點都不難」。對此，媒體人詹凌瑀表示，黃國昌住在台北市精華地段身價上億的豪宅裡，這日子難道還不夠優渥、不夠舒服嗎？

    詹凌瑀在臉書PO文表示，國昌老師最近在直播裡真情流露，說以他的能力「要過優渥、舒服的日子一點都不難」，老師，您真的太客氣了。住在台北市精華地段身價上億的豪宅裡，這日子難道還不夠優渥、不夠舒服嗎？一邊住在常人一輩子買不起的頂級地段，一邊在直播裡說自己是為了大家的託付才「苦撐」在政壇，這種「委屈自己住豪宅」的奉獻精神，真的讓升斗小民聽了都想流淚。

    詹凌瑀指出，最精彩的是，老師還希望長輩們能認識到他是一個「溫暖富有人性」的人，是啊，那種溫暖大概就像超速時引擎發出的熱度吧？難怪法律和速限都擋不住國昌老師追求目標的決心，連「不排除加入李四川團隊」這種大彎都能轉得這麼順，看來老師不僅住得優渥，連開車和政治轉向的能力都是「超速等級」的。

    詹凌瑀直言，這就是國昌老師教我們的道理，只要能力夠強，住著上億豪宅也能大喊居住正義，只要人性夠溫暖，超速被罰也能說是為突破限制，這份「託付」真的太沉重了，老師您住豪宅、開快車辛苦了，請務必繼續保持這份「優渥的人性」喔！

