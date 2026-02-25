為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    網質疑對美軍購「黑箱」 黃暐瀚列資訊：自己關黑箱抱怨世界一片黑

    2026/02/25 11:10 即時新聞／綜合報導
    黃暐瀚詳列軍售項目，並提到他到現在都還看到有網友留言軍售「黑箱」，他對此只能說：「是你自己不願接受訊息，把自己關在黑箱，然後抱怨這世界為什麼一片黑？」圖為美國陸軍M109A7自走砲實彈射擊訓練。（取自美軍DVIDS網站）

    行政院版本分為8年期的1.25兆國防特別預算條例，草案預計3月6日有望與在野黨版本併案付委審查。資深媒體人黃暐瀚詳列軍售項目，並提到他到現在都還看到有網友留言軍售「黑箱」，他對此只能說：「是你自己不願接受訊息，把自己關在黑箱，然後抱怨這世界為什麼一片黑？」

    黃暐瀚在臉書貼文就向網友喊話，強調那些一直在網路上大喊「到底要跟美國買什麼？沒有人知道！」的網友們，去年十一月你說你不知道，我還能理解，但隨著訊息不斷地公開，到現在還有網友留言「只知道三千億，另外9500億都不知道，都是黑箱」。黃暐瀚無奈地說：「我只能說，是你自己不願接受訊息，把自己關在黑箱，然後抱怨這世界為什麼一片黑？」

    黃暐瀚列舉多項軍售項目，去年12月17日川普政府宣布對美軍購3500億，包括海馬士、M109A7自走砲、拖2B飛彈、標槍反甲飛彈；今年1月14日，我國防部說明，國內產製3000億；金融時報今年2月8日披露，美計劃對台軍購6000億，包含愛國者飛彈等四個系統，同時呼應國防部一月中的說明。

    黃暐瀚也提到上次專訪華府哈德遜智庫研究員、前國民黨立委許毓仁時，他就說得很清楚，台灣對美軍購必須先跟美國協商，決定項目之後提出要價書（LOR，Letter of Request），等美國國務院與國防部告知美國國會，且國會未反對後，美方才會對台灣提出發價書（LOA，Letter of Offer and Acceptance），這時「發價書」就會列明規格、價格與交期，等台灣國會通過。

    黃暐瀚說明，去年12月17日就是川普宣布對台軍售111億美金，其中3個項目的發價書即將在3月15日到期，時間很緊迫了。黃暐瀚也強調：「所以，沒有執政的政黨，是無法提出對美軍購版本的。」並提到軍購並不是我們單方面想買什麼就可以買到，這不是到7-11挑選上架商品，軍購對台灣來說，一直都是保家衛國，維護民主生活方式的重中之重，無論藍綠白任何政治人物，都不可小覷。

