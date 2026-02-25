為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    分享鶯歌車站改造政績 蘇巧慧引進「電扶梯」方便長輩上下樓

    2026/02/25 10:30 記者黃子暘／新北報導
    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧加強空戰宣傳，今（25）日公布第6支「會做事、事做對」政績影片，分享鶯歌車站改造政績。（蘇巧慧辦公室提供）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧加強空戰宣傳，今（25）日公布第6支「會做事、事做對」政績影片，分享鶯歌車站改造成績。蘇巧慧表示，鶯歌車站每日進出旅客約1.8萬人次，但過去月台狹窄、缺乏電扶梯，讓行動不便者使用困難，且改造空間有限，她與在地民代、交通部、台鐵共同努力，引進「最瘦電扶梯」克服困難，共完成12座電扶梯增設，並同步結合在地陶瓷文化進行美學改造，全面提升車站通行效率與環境。

    蘇巧慧指出，鶯歌車站改建成跨站式已經二十多年，過去因站體狹窄，無法滿足法定安全距離，始終裝不了電扶梯，曾有長輩因為腿力不好而嘆息，這座沒電扶梯的車站讓「回家變成一種壓力」，她因此決心解決這項問題，經與在地議員、里長與多個單位會勘協調，在時任交通部長王國材等中央單位與地方共同努力下，找到符合法規安全寬度的電扶梯，並由中央全額負擔約1.4億元經費，增建12座電扶梯。

    此外，蘇巧慧表示，車站美學也同步改造，融入在地陶瓷文化，更新候車區、地坪、照明及消防等設備，把這座緊鄰商圈、老街、陶瓷博物館與新北美術館的車站變成具備設計感與溫度的空間。

    蘇巧慧說，捷運三鶯線預計於今年通車，鶯歌車站將進一步成為「雙鐵轉乘」節點，當年車站翻修為未來增加的通勤、觀光需求打下堅實基礎；「會做事、事做對」系列政績短影片，在在印證她具備深入現場洞察基層需求、找尋新方法解決沉痾的能力，盼選民支持，她會持續為新北市民打造更便利且全齡友善的宜居環境。

