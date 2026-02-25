李貞秀干擾陳培瑜質詢行徑曝光 網怒：沒看過這麼不要臉的！

民進黨立委陳培瑜質詢時，質疑民眾黨立委李貞秀的國籍與忠誠問題，李貞秀高舉「敬請遵守中華民國憲法」紙張抗議。（資料照）

立法院新會期昨（24日）開議，行政院長卓榮泰也循例出席院會進行施政報告，接受各黨團質詢；在民進黨立委陳培瑜質詢期間，先是遇上地震、後又因拒稱中配李貞秀為「委員」而遭舉牌抗議，數度要求發言時間暫停。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出李貞秀干擾陳培瑜質詢的荒唐行徑，網友看到後紛紛感到憤怒。

臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出昨日立法院開議，陳培瑜被李貞秀干擾的畫面，可以看到李貞秀在陳培瑜質詢時不斷高舉牌子，甚至從座位上站起四處走動，陳培瑜抗議「因為有人在干擾我的質詢，破壞議場秩序，主席我要求時間暫停。」李貞秀回到座位，韓國瑜才要求李貞秀回座位，陳培瑜抗議「那個主席你要不要確定一下現場秩序」韓國瑜則回「李委員已經坐下來了，沒問題，請繼續。」結果李貞秀坐下沒多久，又繼續舉牌抗議。

請繼續往下閱讀...

網友們看到貼文後紛紛留言「原來院長這麼好當，我可以不要繳稅了嗎」、「又不是區域立委，明顯的不具當選資格，換一個不就得了？157你是在幹嘛？毀憲亂政？」、「真的沒看過這麼不要臉的！女共諜」、「既不具立委資格就不該待在會場干擾院會，把她轟出去！」、「白黨真的是亂黨」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法