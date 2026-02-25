為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    軍售授權先簽約有前例可循 王定宇：前提是朝野三黨對這3項軍購案是否有共識？

    2026/02/25 10:41 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委王定宇。（資料照）

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    美對台軍售發價書（LOA）Focus標槍脫序及M109A7自走砲等案面對即將到期的時間壓力，立法院過去已有授權國防部「先簽約、後補正預算」的成功前例。對此，民進黨立委王定宇表示，前提是朝野三黨對這3項軍購案是否有共識？一旦錯過期限雖然申請展延是一個方法，但展延將面臨極大風險。

    王定宇在臉書PO文表示，美國同意供售台灣的3案發價書草案，包括標槍飛彈、拖式2B飛彈與最先進的自走砲M109A7，即將於3月15日到期，國防部長顧立雄昨喊話，盼立法院外交及國防委員會先授權簽約，前提是朝野三黨對這3項軍購案是否有共識？

    王定宇指出，目前已知的部份，民眾黨自提的版本有包括這3項。國民黨表達要提出的版本涵蓋美國對台軍售項目，看來朝野對於這3項即將到期的軍售案是有共識的，那麼透過授權國防部與美國先簽約，不要因為台灣國會一再延宕的程序，傷害到國軍重要的戰力建構。

    王定宇續指，那可不可以透過國防委員會通過授權國防部先行簽約？2024年6月針對F-16作戰莢艙的「鳳雷專案」，當時也是因為預算來不及編列，但在美國核准後一樣面臨簽署的時間壓力，當時由他擔任召委主持機密專報，經國防委員會同意授權國防部先行與美國簽約，後續再透過預算編列來補正程序，這是有前例可循且可行的方法。

    王定宇直言，一旦錯過期限，雖然申請展延是一個方法，但展延將面臨極大風險，不僅可能被其他國家插隊，獲得的時程也可能往後延遲到兩年，對國家安全將造成不可逆的傷害。

