韓國瑜示警國民黨陷黑暗恐「窒息而亡」 林濁水讚：氣魄獨一無二

立法院長韓國瑜示警國民黨團注意危機。（資料照）

立法院長韓國瑜示警國民黨團注意「窒息」危機，更直言在軍購一事上若判斷錯誤，恐招致「四面楚歌」，引發政治話題。前立委林濁水今天（25日）直呼「震撼，佩服」，大讚韓國瑜的氣魄「朝野中獨一無二」。

國民黨昨天（24日）召開「立法實務研討會」，韓國瑜致詞時，以滿清皇帝欲暗殺鐵帽子王，令太監以「薄紙沾水覆蓋口鼻」使人逐步窒息，並死無痕跡的故事，提醒黨團領導者思考，是否具備察覺「一張一張紙」造成窒息而亡的危機意識，是否有人能成為「牙籤」，將紙戳破或拿掉。

請繼續往下閱讀...

韓國瑜表示，任何時候都有危機，無論是國家、政黨或個人，能趨吉避凶、化解危機的人，才是聰明智慧的領導者。他希望國民黨團能在一團黑暗中找到一絲光明，認為要帶著黨團衝出去，靠的是勇敢。他還提到，今天能讓軍購特別條例付委審查，如同拿開一張悶住口鼻的紙，而且要思考清楚，如果一個錯誤判斷，大家會不會變成四面楚歌？

對此，林濁水在臉書發文稱「精彩、震撼、佩服」，指出韓國瑜「竟當黨團眾人面，直接指明國民黨團已經陷入沒有一絲光明的黑暗中有窒息危機！如此氣魄朝野中獨一無二，括目相看。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法