    鄭麗君指台美優惠待遇基礎不變 侯友宜籲提配套措施照顧中小企業

    2026/02/25 10:25 記者賴筱桐／新北報導
    針對美國關稅政策變動，新北市長侯友宜呼籲，政府要提出更好的配套措施照顧中小企業。（記者賴筱桐攝）

    川普對等關稅遭聯邦最高法院裁定失效，改依122條款對全球課徵15%疊加關稅。行政院副院長鄭麗君昨（24日）表示，我方已與美方聯繫、正積極溝通，將爭取既有優惠待遇基礎不致改變。對此，新北市長侯友宜今天呼籲，政府一定要更公開、透明，提出更好的配套措施，照顧中小企業。

    侯友宜今天上午主持市政會議，媒體關切，美國的關稅政策變動，是否擔心新北市的中小企業受到影響，以及市府有無因應措施？

    侯友宜受訪表示，新北市中小企業非常多，大集團的企業比較不用擔心，通常會隨著環境變化快速調整步伐，但是中小企業的競爭能力，有賴政府全力協助，所以在關稅變動過程當中，政府一定要更公開、更透明，提出更好的配套措施，來照顧中小企業。

    侯友宜說，新北市致力照顧中小企業，除了不斷去用AI科技的製造跟營運，幫助傳統產業轉型，也帶領廠商到海外招商，辦理國內、國外的商洽會，讓大家知道新北市的中小企業非常棒。新北市有32萬家企業，大部分都是中小企業，當產業面臨挑戰時，市府會全力以赴協助。

