藍營軍購版本未明 牛煦庭：3月6日前確定 不能不回應美方期待

國民黨立委牛煦庭上午接受千秋萬事主持人王淺秋訪問。（千秋萬事節目提供）

立法院朝野黨團昨天協商同意讓政院版軍購特別條例於3月6日付委，國民黨立委牛煦庭上午在廣播節目「千秋萬事」表示，國民黨一定會回應美方的期待，版本會在3月6日前確定；他也批評，依照發價書到期時間回推，其實賴清德總統早在去年6月開始與美方談軍購時就可與在野黨溝通，但卻利用國防來做政治鬥爭，不是真的想要強化國防。

針對軍購條例，主持人王淺秋詢問，現在國民黨的立場是什麼？牛煦庭指出，第一，原則上一定會審查，國民黨要做出充分的準備，了解清楚，準備好再出手，就是第五會期（本會期）的優先法案，一定會審查。

牛煦庭說，第二，對美軍購的部分，美方的期待一定要回應，「你不能不回應人家的期待」，美方有這樣的要求 ，他有他的道理，有他歷行過去的這些戰備的整備，不能一竿子打翻一船人。我們不能亂花錢沒有錯，但也不能像過去那麼武斷的去說這一定對於提升國防沒有幫助，這是要區分看到的。但其他要夾帶進來的，國民黨這部分寸土不讓，一定要嚴格的審查。

牛煦庭表示，具體來講，對美軍購到底是多少的數額，法律的文字要怎麼去寫，怎麼樣能夠確保這個預算不會腐爛的編列、能夠有效的把關，這是要謹慎考慮的，法條文字要做足準備。

牛煦庭表示，再來，藍白在立法院還是要合作的，國民黨和民眾黨要不要先有點默契，溝通一下？因為民眾黨團換人了，所以是不是要花更多時間，找到好的節奏。

牛煦庭說，所以軍購不是不處理，是國民黨需要時間、按部就班，所以現在還在進行黨內的溝通，昨天立法實務研討會有一些建議跟方向及初步的交換的意見，最後進行最終版本的確認，很快就會出來，因為3月6日行政院版就會付委，國民黨團一定跟著付委，「我們的版本會在下禮拜五（3月6日）之前確定」。

牛煦庭重申，原則就是美國人的期待，國民黨會有所回應，但如果民進黨想要藉此夾帶其他東西，國民黨是不會隨便放的。軍購基本上就是在這個過程中去尋找一個合理務實的中間點，可以強化國防，但不會浮濫編列，也不會造成財政太過巨大的衝擊，我們總要把這個好的版本弄出來。

牛煦庭表示，按照發價的流程，就他初步的了解，因國防部說3月15日發價書就要到期，但按照從最早的發價程序走都要好幾個月，所以今年3月中往回推，按照歷次軍購的經驗來看，可能去年6月就已經開始了。當時賴清德就已經開始在針對軍購進行溝通，卻拖到11月才透過外媒投書的方式來說他要軍購，這5個月在幹什麼？

牛煦庭說，6月軍購眉目的時候，其實賴清德就可以開始跟我們溝通了，是不是早開始溝通，前面的3500億搞不好早就過關了，可能編在正常的國防預算裡面，或另有其他的特別條例，可是沒有，拖了5個月到11月，夾帶了有的沒的東西，然後說時間快到了要立院趕快同意，「你不是認真的在強化國防欸，你是利用國防在搞政治鬥爭和情緒勒索！」

牛煦庭說，因為民進黨大罷免大失敗，需要一個扳回顏面的戰場，所以製造一個對在野黨不利的戰場，根本心裡不是只有國防，是用國防搞鬥爭。美國人來跟我們溝通，他都很直白的講說我們都支持國防，但美國人問為什麼在這個題目上朝野的分歧會這麼強大？他說沒有分歧，但是有人在搞政治鬥爭。

牛煦提強調，今天不是國民黨反對增加國防預算，國民黨不是反對所有的軍購，而是在這個過程中，如果民進黨要拿這個東西來操作政治、來鬥爭在野黨的時候，民進黨心裡真的有國家嗎？心裡真的有團結嗎？賴清德總統真的想要和平嗎？完全不是，民進黨執政從頭到尾就是利用關稅和國防軍購來鞏固選票。

