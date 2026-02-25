為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    備戰年底地方選舉！藍北市黨部明開委員會 涉案、黨紀問題不得參選

    2026/02/25 09:55 記者甘孟霖／台北報導
    國民黨台北市黨部主委戴錫欽。（資料照）

    國民黨台北市黨部主委戴錫欽。（資料照）

    年底就要進行九合一大選，國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（25日）表示，明天台北市黨部會召開委員會議，正式決定6區提名，目前看起來多區可能要初選，另也會召開黨紀委員會，黨員涉及司法案件或黨紀問題，就無法以國民黨籍參選。

    戴錫欽今出席松山奉天宮新春祈福參拜，會前接受媒體訪問指出，明天市黨部委員會議就會正式確認6個選區提名席次，目前初步看起來包括士林北投、內湖南港、松山信義、中正萬華等選區，除非有同額情況，否則應該都會有初選。

    至於大安文山區部分，因為現任就有8席議員，假設有新人要參選，可能就需要協調，看是要透過初選或是內參民調的方式；中正萬華也一樣，黨內同志如果有涉及司法案件或是黨紀問題，明天下午也會召開黨紀委員會來釐清處理，也會請當事人來說明，只要有相關情事就無法披國民黨籍參選。

    媒體問，台北市長蔣萬安是否有關心選舉部分？戴錫欽說，市長當然非常關心，但目前還是以市政為主，北市黨部也尊重黨中央決定，之後黨中央會與蔣萬安協調，看何時來正式宣布爭取連任。

    此外，各界也關注北市藍白合，蔣萬安如何站台？戴錫欽說，民眾黨與國民黨是友黨，不管在立院或是台北市都有許多合作，基本上國民黨也尊重民眾黨有自主發展需要在6區各1一席，每個黨也都有自己爭取壯大、耕耘基層的需求，未來在適當的時機，蔣萬安會有與民眾黨同台合作機會。

    另外，有媒體問，國民黨主席鄭麗文稱「鄭習會」對藍營選舉是加分。戴錫欽說，之前他就說過，國民黨主張兩岸和平，但美國、日本也是重要友邦，尤其現在又有軍購案討論中，以他個人建議，會認為訪美才是第一優先。

