    宜蘭「藍白合」？陳琬惠：國民黨這一局太peace了

    2026/02/25 09:40 記者游明金／宜蘭報導
    民眾黨宜蘭黨部新春團拜，黨部主委暨宜蘭縣長參選人陳琬惠（中著紅衣者）談到藍白合問題，籲以民調方式整合出最強的候選人。（記者游明金攝）

    台灣民眾黨宜蘭縣黨部今（25）日舉行新春團拜，黨部主委暨宜蘭縣長參選人陳琬惠談到藍白合問題，她說，等國民黨人選出來，不管是立委吳宗憲或縣議會議長張勝德，藍白最後再用一套方式來民調，整合出最強的一個候選人，最重要的共識就是要拿下宜蘭縣長這一局。

    國民黨立委吳宗憲、議長張勝德積極爭取國民黨宜蘭縣長提名，中央黨部訂2月23日至28日辦理民調，預計3月初就可完成提名人選。但除了「藍藍合」，還有「藍白合」的問題，民眾黨宜蘭黨部今天新春團拜，陳琬惠就談到這個問題。

    陳琬惠說，目前宜蘭、嘉義與新北三個縣市都有白營候選人，藍白合部分，黃國昌主席已經講得非常清楚，兩邊的合作應該會先從政策開始，等國民黨提名之後，兩邊高層會先討論出雙方共同政見，然後再討論兩黨合作機制，到第三步的時候才會討論到人事，當然合作方式，包含彼此的政治明星要怎麼樣站台？都會做一些討論。

    陳琬惠指出，拉回來宜蘭部分，不管國民黨是張勝德或者是吳宗憲勝出，藍白最後還是會用一套方式來做民調，至於民調方式需要雙方坐下來協調，把民調方式弄出來。

    至於是希望吳宗憲勝出或張勝德贏？她表示，民主社會公平競爭，她沒有特別喜歡誰或不喜歡誰，國民黨在宜蘭一局因為「太peace（和平）了，新聞很少」，比如她常上一些政論節目，國民黨其他縣市被討論的就比較多。

    陳琬惠強調，她與張勝德、吳宗憲都有共識，就是期待藍白整合出最強的一個候選人，至於要不要加入彼此團隊，可能後續大家再討論，大家最重要的共識就是要拿下宜蘭縣長這一局。

