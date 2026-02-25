台北燈會全面禁菸 吳欣岱喊話蔣萬安：步行3分鐘應有吸菸區

台北市長蔣萬安。（資料照）

因應「無菸城市」願景，台北市衛生局今（24日）提醒民眾，2026台北燈節活動期間（2月25日至3月15日）除吸菸區外禁菸。對此，台灣基進台北黨部主委吳欣岱直言，蔣萬安在燈會設置吸菸區數量不夠，並呼籲至少走3分鐘，就必須能抵達一個合法、明確的吸菸區。

「先講結論：蔣萬安燈會吸菸區不夠」吳欣岱昨發文提及，她的診間有非常多癮君子，有些一天兩包。「我從來不要求他們一天之內戒掉，因為我知道，這樣講他們只會換醫生，或對我有所隱瞞。不是因為我很寬容，只是因為這是人之常情。」

吳欣岱說：「你必須給出合理的舒壓方式、替代方案，對健康更有幫助的其他選擇。像大禹治水一樣，堵不如疏。無菸城市的政策，我們在迪化街已經實測過，在人潮非常密集的情況下，步行500公尺，大約需要20分鐘。這不是理論推估，而是節慶現場真實發生的狀況。當街道被人潮塞滿，步行速度被迫降到最低，距離早就不能用平時的經驗來計算。」

吳欣岱指出，這也是為什麼，在距離年貨大街吸煙區僅100公尺的西寧北路，整條路有成千上百的菸蒂。而根據東京的實務經驗，在人潮洶湧的商圈或大型節慶活動中，吸菸管理的關鍵從來不是禁菸範圍畫得多大，而是行為容忍距離。

她表示，實際做法是：至少走3分鐘，就必須能抵達一個合法、明確的吸菸區。只有在這樣的條件下，嚴格的禁菸規定才可能被遵守，無菸城市也才不是口號。回到這次燈會的西門町展區，目前僅設置3個吸菸區，而且全部集中在展區邊界；而花博展區，對多數身處核心人潮中的民眾而言，實際步行距離往往落在400到600公尺以上。在燈節高峰時段，這意味著十幾分鐘，甚至更久的移動成本。

結果並不是不抽菸，而是被迫躲進巷弄、騎樓或轉角，讓吸菸行為變得更隱蔽、也更難管理。政策永遠要考慮行為科學，否則會累死所有人。

她表示，如果市府的目標是真正的無菸城市，就不能只停留在擴大禁菸範圍的宣示，而必須誠實面對現場的行為現實：當合法選項不夠近、不夠方便，違規就一定會發生。與其事後疲於稽查，不如在制度設計上補足吸菸區的密度與位置，讓願意守法的人不會無力配合。

