    沈政男稱「中國成川普關稅最大贏家」 葉耀元3點打臉：愚蠢中的愚蠢

    2026/02/25 10:00 即時新聞／綜合報導
    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    美國最高法院裁定總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效後，川普又宣布加徵新的全球關稅，醫師沈政男批評「中國成川普關稅最大贏家；綠營一味仇陸媚美，早已失去現實感與戰鬥力」民進黨再亂搞，台灣前途堪憂。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，失去台灣最大的保護者跟市場的美國，才是愚蠢中的愚蠢，完全看不清大國競爭的世界局勢。

    葉耀元在臉書PO文表示，關於醫師沈政男在個人YouTube頻道以「中國成川普關稅最大贏家；綠營一味仇陸媚美，早已失去現實感與戰鬥力」為題指出，​川普關稅變來變去，台灣遭殃，執政黨再亂搞，前途堪憂，他有3點疑問要提出。

    葉耀元指出，川普對中國的關稅根本就不是關稅協議，而是以232條款為基礎在美國國家安全的前提之下強化對中國的競爭。目前美國最高法院判定川普簽的這些關稅協議因為沒有國會的同意所以無效，但這裡面並不包含對中國的關稅壁壘。所以請問中國怎麼贏？

    葉耀元續指，過去這段時間的貿易戰已經把多數的生產鏈從中國拉出來分散到世界各地，連一堆台商都跑了。所以在這個節骨眼上倡導要靠中國的論述，是要把台灣的產業推向深淵嗎？

    葉耀元直言，執政黨「仇陸媚美」更正，沒有大陸這個國家，所以應該是「仇中媚美」？跟中國這個敵人跪求和平，然後失去台灣最大的保護者跟市場的美國，才是愚蠢中的愚蠢，完全看不清大國競爭的世界局勢。

    熱門推播