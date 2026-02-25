傅崐萁要求提「國家安全與核心技術保護條例」 吳靜怡：股民血汗錢成藍營政治攻防人質

國民黨立委傅崐萁。（資料照）

立法院新會期昨天開議，邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告，並備質詢。國民黨團總召傅崐萁質詢時，要求政院在一個月內提出「國家安全與核心技術保護條例草案」，包括先進製程數量限制、出境管制與人才留根機制，若行政院未提案，國會將提出版本。對此，媒體人吳靜怡表示，股民們，能接受傅崐萁又想把台積電推進立法院，讓全民承擔政治成本嗎？

吳靜怡在臉書PO文表示，台積電在2025年正式站穩腳步，超越無數國際巨頭，躍升為全球第六大市值公司，股價突破新高點時，國民黨立委傅崐萁卻反其道而行，試圖將這座「護國神山」拽入充滿政治算計的立法院！

吳靜怡指出，據報導轉述，傅崐萁主張：「台積電與聯電未來要去美國投資，必須前往立院報告」，這是非常嚴重的政治干預商業的行為，原本是董事會向股東們負責，市場只要求依法揭露，讓市場公開可預期，但經過國民黨的要求就會變成「政治報告」為前置條件，就等於把公司治理改成要經過國民黨的許可？速度變慢、不確定性變高，市場會開始計入政治風險溢價，股價就會出現波動。

吳靜怡續指，國民黨居然把「國會同意」變成對外輸出的門檻？國民黨團最新公布的「晶片國安法草案」方向，明確寫到「限制海外設廠規模，且未經國會同意，不得對外輸出給任何國家或地區。」甚至傅崐萁更加碼，要求行政院「一個月內」提出「國家安全與核心技術保護條例」草案！台積電、聯電是純民營上市公司，不是公營事業，國民黨居然想把國會變成「超級董事會」，根本完全無視《公司法》與企業自主權，比共產黨更共產黨，荒唐至極！

吳靜怡直言，國民黨為什麼要不斷製造台灣的投資環境風險，讓外資對供應鏈信心折損？全世界都在搶晶片，只有台灣的立法院企圖把自己綁起來，股民血汗錢買的台積電，變成藍營攻防人質！政治凌駕專業，政治干預股市；共產黨不敢做的，國民黨居然要幹！江啟臣、柯志恩同意花蓮立委傅崐萁嗎？

