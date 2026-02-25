為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    收割台中機場政績？江啟臣臉書被洗板「謝謝蔡其昌」

    2026/02/25 08:56 記者張軒哲／台中報導
    星宇航空是台中機場飛東北亞主力航班。（記者張軒哲攝）

    星宇航空是台中機場飛東北亞主力航班。（記者張軒哲攝）

    星宇航空近年拓展台中機場國際航線，成為台中飛航東北亞主力，立法院副院長江啟臣昨日在臉書貼文分享與立委黃健豪、洪孟楷造訪星宇航空，被多名網友質疑收割蔡其昌政績，留言灌爆「謝謝蔡其昌」。

    江啟臣昨日臉書分享開工第一天，與立院交通委員會立委拜訪星宇航空董事長張國煒，針對大台中的航空願景展開深度對談。江啟臣表示，主張台中清泉崗國際機場必須躍升為真正的「國際門戶」，不只是為了讓中台灣的鄉親享有中進中出的便利，更要吸引國際旅客直接來中部洽商觀光，帶動經濟發展，提高國際能見度；一致認同，台中具備成為台灣國際門戶的強大潛力，但關鍵在於必須加緊腳步，提前佈建各項基礎設施。

    由於出身海線的蔡其昌，長期關注台中機場建設與航班，去年邀民航局會勘，也多次拜會星宇航空，昨日許多網友替蔡其昌抱不平，留言灌爆江啟臣的臉書。

    對此，蔡其昌指出，看著大家在為航班事情抱不平，「其實是你們的功勞，因為有市場需求才有加開的可能性。」

    網友質疑江啟臣收割蔡其昌政績，留言「謝謝蔡其昌」。（擷取自江啟臣臉書）

    網友質疑江啟臣收割蔡其昌政績，留言「謝謝蔡其昌」。（擷取自江啟臣臉書）

