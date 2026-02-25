改善二崙老舊農水路 劉建國爭取中央挹注近億元

二崙東港后中排改善工程預計明年1月完工。（劉建國服務處提供）

春節連假後，立委劉建國連續2天會同農田水利署副署長林國華、雲林管理處長林富元等人，實地會勘二崙鄉多處老舊農水利及開工說明會，共計爭取近億元，辦理東港后中排與4條老舊農水路改善工程，其中東港后中排將在明1月完工。

二崙位在多條排水末端，轄內多處排水系統因渠道老舊、砌石或土堤坍塌、雜草叢生，導致通水斷面不足，每逢大雨即發生溢堤淹水災情，農民叫苦連天。

請繼續往下閱讀...

劉建國指出，為了徹底解決鄉親長年困擾，向中央爭取5700萬元辦理二崙東港后中排改善工程，完工後可以改善近百公頃集水面積的排水能力，改善淹水問題。

林國華表示，東港后中排改善重點有新設1公里長的座槽及強化護岸26公尺、拓寬渠道通水斷面，完工後可有效提升通流能力加快雨水排出速度，同時也會針對路面重新鋪設AC，施工期長達1年請鄉親配合。

劉建國說，另針對二崙大義村、大華村、港後棧及田尾村多處破損嚴重的老舊農水路，包括東港后小排、東田尾小排、大北園小排、荷苞嶼小給共4件改善工程，經費約需3620萬元，林國華副署長已允諾會儘速交由相關工作站辦理鑑界與工程設計，針對急迫路段優先編列經費處理，確保農民生命財產及農作收成安全。

二崙多處農水路老舊破損嚴重，影響排水功能。（劉建國服務處提供）

立委劉建國邀集農田水利署與村民會勘二崙多處老舊農水路，爭取中央挹注近億元改善。（劉建國服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法