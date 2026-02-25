國民黨中市議員預計提34至35席 蘇柏興：努力單獨過半且衝35席

國民黨下屆中市議員選舉先拼單獨過半，並往34至35席努力。（記者蘇金鳳攝）

各陣營備戰台中市議員選舉，國民黨台中市黨部主委、市議員蘇柏興表示，國民黨下屆預計提名34-35席，而本屆已有33席黨籍市議員，若加上友好的無黨籍市議員，泛藍席次達40席，下屆選舉策略就是進行泛藍整合，目標國民黨先單獨過半，並且朝34或35席邁進。

此外，蘇柏興表示，市議員提名席次預計在3月初確定，同時，展開登記作業，第一階段就是現任市議員優先，第二階段則是進行新人的協調或初選，如北屯、后里豐原及潭雅神3區。

請繼續往下閱讀...

台中市議會65席，過半33席，而國民黨在本屆的議員一開始32席雖未過半，且還因有3席議員當選立委，少2席議員，補選一席國民黨，但原本是無黨籍的市議員加入國民黨，因此在改選前最後一年，黨籍市議員達33席。

柯文哲在大年初五時，賦予民眾黨中市黨部主委陳清龍任務，下屆民眾黨要成立黨團，也就是至少要選上3席，目前民眾黨扣掉原本是市議員已成為不分區立委的陳清龍，只剩下江和樹一席市議員，目前民眾黨已提名4席，還有3至4選區還待評估，外界都認為，民眾黨會瓜分掉國民黨的票源。

國民黨中市黨部主委蘇柏興表示，國民黨下屆市議員的選舉沒有藍白合，但選舉的策略是整合泛藍，很多現任市議員雖是無黨籍，但跟國民黨友好，雖不同黨，但在市議會是可以合作的夥伴，因此在提名時也會考量到這些無黨籍的現任市議員。

蘇柏興表示，國民黨下屆的目標是單獨過半，因為有新人參選，會朝35席努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法