韓國瑜講故事告誡藍營 黃暐瀚反酸藍白支持者：院長要變綠國瑜了嗎？

立法院昨日（24日）開議，朝野黨團協商同意，將行政院版國防特別條例草案及尚未提出的相關特別條例草案，都列入3月6日院會報告事項中，並交付外交及國防、財政兩委員會與民眾黨團版國防特別條例草案併案審查。立法院長韓國瑜昨下午以「小故事」比喻，強調擋軍購恐讓國民黨四面楚歌。資深媒體人黃暐瀚對此發文吐槽藍白支持者，反酸：「所以，韓院長也要變成綠國瑜了嗎？」

韓國瑜昨天下午出席國民黨立法實務研討會，致詞提到一個太監拿「薄紙沾水貼住人口鼻」最後死無痕跡的故事來比喻時事。資深媒體人黃暐瀚表示，他聽完韓國瑜這段話，韓國瑜應該和他一樣，認為特別軍購條例「應該付委審查」，韓國瑜甚至直指擋軍購恐讓國民黨「四面楚歌」，就像過去清朝宮內老太監，用濕紙片悶死人驗無傷一樣，提醒藍營立委注意「窒息危機」。

由於過去黃暐瀚時常因為論述觀點被藍白支持者諷刺為「綠暐瀚」，黃暐瀚就此對藍白支持者「反將一軍」，笑說：「所以，韓院長也要變成綠國瑜了嗎？」

韓國瑜昨日致詞時提到，當年滿清八旗建立清朝，其中一位鐵帽子王因為觸怒龍顏，皇帝想要把他處死，但此舉可能引發其中一個旗造反，皇帝於是找了一位清朝宮中的老太監，把這個鐵帽子王綁起來，並在其臉上貼了四、五張浸濕的薄紙後，那個人就沒有呼吸，即便家屬找法醫鑑定，也完全看不出痕跡。韓國瑜表示，這個故事讓他想到黨團運作。

韓國瑜指出，一個有觀察力、有洞悉力的黨團領導者，應該要想有沒有一張一張紙的危機，能讓口鼻閉起來，讓大家逐步窒息？如果有，誰是牙籤？可以戳破並且一張一張的拿掉。韓強調，無論國家、政黨或個人，在任何時候都有危機，可以趨吉避凶、化解危機的人，才是聰明有智慧的領導者。

韓國瑜認為，讓軍購特別條例進入付委審查，大家就可能把「一張張蓋住口鼻的紙」拿開，而且大家要思考清楚，如果一個錯誤判斷，會不會變成四面楚歌？大家都沒有想到立法院民進黨團的三個黨團幹部全都換人，民眾黨立院黨團三個幹部也都換人，新的挑戰與新的局面即將來臨，再加上中美對抗、地緣政治衝突劇烈，台灣內部到底還能承受多少張紙蓋在我們的口鼻之上？他希望大家要有智慧與勇氣化解。

