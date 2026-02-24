張又俠落馬影響中國戰備?沈有忠：短期內大規模武力犯台機率持續下降

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心舉行「中國軍事領導層穩定對台海和平的影響」座談會，陸委會副主委沈有忠出席。（記者廖振輝攝）

中共軍委會第二把交椅、軍委會副主席張又俠一月底遭調查落馬，後續影響仍未平息。陸委會副主委沈有忠指出，中共短期內大規模武力犯台的機率本來就不高，在張又俠、劉振立落馬後，大規模武力犯台機率持續下降。

東海大學陸研所今（24日）舉辦「中國軍事領導層穩定對台海和平的影響」座談會，邀請陸委會副主委沈有忠、國防安全研究院研究員沈明室、台灣大學政治系副教授陳世民、東海大學陸研中心主任林子立、東海大學政治系助理教授劉明浩等人與談。

陸委會副主委沈有忠表示，習近平大舉整肅軍事將領後，對解放軍的小規模、地域性日常演訓沒有太大影響；中共短期內大規模武力犯台的機率本來就不高，在張又俠、劉振立落馬後，大規模武力犯台機率持續下降。

沈有忠指出，連結習近平過往要求在2027年完成武力犯台準備的宣言，可以判斷就是因為目前解放軍沒有能力完成武力犯台準備，才會遭到整肅。

國防院資深研究員沈明室認為，觀察中共軍隊內部鬥爭對台海的影響，必須從習張鬥的最後結果來看，會有幾個可能結果：習近平清完全掌握軍隊權力，但是軍隊指揮架構青黃不接，對台發動戰爭風險太高；因為軍隊內部反彈，張又俠勢力還在，形成軍隊內部分裂，或是發生軍事政變，無暇顧及台海問題；中共內部權力鬥爭後，習近平被迫21大卸任，政治局常委及中央軍委人員全面更新，內部問題優先處理，台海問題延後；中共權力鬥爭僵持不下，習近平要求軍隊準備打仗，並藉南海或台海議題，製造小型衝突轉移內部焦點。

對於張又俠落馬後，解放軍的新人事布局，東海大學政治系助理教授劉明浩指出，習近平在第一任期內任命外交大使時，喜歡任命具備大使資格、但從未外派過的人，成為聽習指令的「天子門生」；他猜測，習近平在這波清洗之後，也會慢慢拔擢自己的人馬，從少將到中校級別可能會有變動。

沈有忠也認同，外事系統當年在習近平上台後，快速完成整肅，後續習任用的人馬過度表現專業性，因而在外交上出現「戰狼」，未來拔擢軍事將領後，是否也有為了表忠而躁進的狀況，值得觀察。

