川普祭232與122條款關稅衝擊台灣？張育萌：幾家歡樂幾家愁

美國總統川普對全球祭出的對等關稅遭美國最高法院宣告違法，藍白見狀開始起鬨，嚷嚷著要重新談判、批川普違憲濫權；但不可否認的是，該消息也讓產業界不少人擔憂談好的關稅協議生變。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌用較簡單的方式說明，幫助還不太理解發生什麼事的民眾快速掌握狀況，大家不必太過擔心。

MOU簽232條款最惠國待遇 仍有效

張育萌24日晚間在臉書發文指出，帶領談判團隊的行政院副院長鄭麗君與總談判代表楊珍妮已經講得很清楚，美國對等關稅失效後，暫時剩兩種關稅組合拳，分別是「232條款」的國安關稅，和「122條款」的臨時全球關稅，「先講232條款，再講一次，美國最高法院裁定違法的，是川普用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵的對等關稅，跟232條款的國安關稅完全無關。也就是說，台灣跟美國簽的《台美投資MOU》爭取到的232條款最惠國待遇不會受影響，目前涵蓋汽車零組件、木材家具、航空零組件。」

「不只這樣，美國未來會再公布半導體及衍生產品的新關稅，因為這也算232條款，我們已經確定有『配額內豁免、配額外15%』的最惠待遇。幸好我們有在《台美投資MOU》裡面明定說『未來如果232條款增加項目，台美將持續磋商爭取相關優惠待遇』。也就是說，如果川普瘋起來要擴大232條款增加關稅品項，我們就可以跟美國談最優待的關稅。」

122條款 全球關稅15%疊加最惠國稅率

接著張育萌將話題拉到122條款，也就是美國最高法院裁定對等關稅違法後，川普簽署行政命令對全球統一開徵的15%疊加關稅，「現在，新關稅就是15%再疊加『對等關稅上路前的MFN稅率（最惠國待遇稅率）』。 這會不會有衝擊？當然會，但必須從不同產業來看。台灣工具機主要是做車床、綜合加工機，台中和彰化是重鎮，現在新一輪的『全球關稅』課下去後，台灣變成跟主要對手德國稅率一樣，但日本有《美日貿易協定》，稅率比我們低1.4%，韓國有《美韓自由貿易協定》（美韓FTA），比我們低4%。」

「桃園、中部、台南到高雄，有快2萬家機械廠商，生產木工機、橡塑膠機和機械零件組，川普實施新關稅後，我們跟歐盟關稅都被往上拉到16.5%，但一樣，日本比我們低0.4%，韓國更低，比我們低1.5%。台中和彰化賣到美國的手工具，主要是套筒、板手，台灣的新關稅是18.3%，跟對手越南一樣；相較之下，中國是高得嚇人的43.3%，中國廠商還是頭很痛。水五金狀況類似，台灣主要是賣水龍頭，我們跟越南關稅都是17.6%，中國高達42.6%。嚇爛，真的遠離中國保平安。」

張育萌接著說：「現在的局面很清楚了，台灣賣到美國的產品，有接近八成（76%）金額，屬於沒被影響的232條款。其他產品原本談好『15%不疊加』，現在雖然『關稅政策工具』失效，但美國『關稅政策方向』沒有改變。講白話文，就是川普政府一定會找其他的工具，努力達到原本設定的關稅目標。現在過渡階段，美國用122條款課『全球關稅』，台灣的處境比前年（對等關稅前）差，但比去年（對等關稅實施時）好。」

最後張育萌表示，川普已經警告全世界「如果有國家趁機選擇耍花樣，就會面臨更高的關稅」，美國也正式回覆我們，接下來會發生的幾件事，包括美方會研究後續作法，研究完後會通知『已簽署貿易協議的國家』（包括台灣），「台灣會跟美國確認，我們簽的MOU和關稅協定最終的文字，再送給國會審議。產業有沒有受到新關稅衝擊？有，我們不必自欺欺人。但真的不是全部，是幾家歡樂幾家愁。也是不是再次證明，幸好我們有把232條款拉進來一起談？還真的是謝天謝地。」

