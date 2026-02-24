授權先簽約有前例可循！2024「鳳雷專案」成功拯救發價書效期

圖為美國陸軍M109A7自走砲實彈射擊訓練。（取自美軍DVIDS網站）

美對台軍售發價書（LOA）Focus標槍脫序及M109A7自走砲等案，面對即將到期的時間壓力，立法院過去已有授權國防部「先簽約、後補正預算」的成功前例。在2024年6月，為確保空軍裝備能如期獲得，立法院外交及國防委員會曾同意授權國防部針對「鳳雷專案」先行與美方簽約，成功拯救發價書的效期。

​「鳳雷專案」為空軍自2022年起規劃、編列約328億元台幣的採購案，主要配合「鳳揚專案」採購的66架F-16C/D Block 70新機。該專案旨在購買專用的關鍵武器與先進作戰莢艙，其中包含具備高解析度、全天候精確標定能力的「狙擊手」紅外線標定莢艙（Sniper ATP）等裝備，以全面強化對空、對海及對地的精確打擊能力。此專案專供新型機隊使用，與現役戰機升級的「鳳展專案」有所不同。

民進黨立委王定宇今天受訪時證實了此一前例。王定宇回憶，2024年6月面臨鳳雷專案美方核准後的簽約時間壓力，當時預算還來不及編列完成，由他擔任國防委員會召委並主持專案報告會議，經委員會討論同意後，決定授權國防部先行與美國簽約，後續大家再透過預算編列來補正程序。

​針對國防部目前收到即將在3月15日到期的標槍飛彈、拖式二B飛彈與M109A7自走砲等三案發價書，王定宇強調，目前朝野三黨對於這三項軍購裝備皆有高度共識，皆認同其對國家安全至關重要。既然國人與各黨派都有共識，就不應該因為程序問題導致錯過簽約期程。

​王定宇示警，一旦錯過3月15日的發價書效期，雖然可以向美方申請展延，但展延伴隨著極大的變數與風險，不僅可能被其他國家插隊，獲得裝備的時程甚至可能往後延遲長達2年，這將對國家安全造成不可逆的傷害。

​王定宇呼籲，為了讓國家順利獲得必要的防衛戰力，免於交貨延宕的風險，立法院應參考鳳雷專案的往例，同意授權國防部先進行簽約手續。至於簽約前是否需要先行動支業務費給付定金，國防部可進一步與美方進行實務上的彈性磋商。

