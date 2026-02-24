為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高雄綠營初選最「紅」站台咖 張博洋：看看人家怎麼站路口

    2026/02/24 21:34 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員張博洋（右）為張耀中站台。（翻攝臉書）

    高市議員張博洋（右）為張耀中站台。（翻攝臉書）

    民進黨高市議員黨內初選期間，無黨籍議員張博洋屢屢跨區為參選人站台，被稱最「紅」站台咖，他解釋自己也要選舉，先幫別人、也看看人家是怎麼站路口的。

    高市議員張博洋退出台灣基進黨後，今年底將以無黨籍身分爭取連任，議會同僚與地方多看好他能繼續為地方服務。

    人緣極佳的張博洋沒初選壓力，加上年輕有衝勁、反應快、知名度夠，接獲許多投入民進黨黨內初選的議員或新人邀請站台。

    眾多站台行程中，張博洋最常穿著紅色外套現身，曾有民眾在不同選區看到他，才注意到他四處幫忙其他參選人，形容張博洋應該是現階段高雄最「紅」站台咖。

    張博洋輔選過的參選人裡，又以同為「罷韓四君子」的尹立頻率最高，突顯兩人的革命情誼，張博洋甚至換穿「超人力霸王」服裝，全力為尹立拉抬。

    曾有人好奇問他，為何一直幫別人站台？他解釋，有許多人是民進黨的學長學姊（議員），平時就被照顧，有些是他覺得很有潛力的新人好友，加上自己擔任議員前，也曾是選舉幕僚，想回顧一下以前幫人打仗的感覺，最重要的是年底也要選舉，剛好趁這時候學習別人怎樣站路口。

    高市議員張博洋變身超人力霸王（中）陪尹立（左）站路口。（翻攝臉書）

    高市議員張博洋變身超人力霸王（中）陪尹立（左）站路口。（翻攝臉書）

