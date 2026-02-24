為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    學生免費營養午餐盧秀燕曝「折衷版」 何欣純發聲了

    2026/02/24 21:21 記者蘇孟娟／台中報導
    台中營養午餐擴大免費對象「被折衷」，何欣純豪氣發聲「盧市長做不足的，何欣純來做」。（記者蘇孟娟攝）

    

    台中市下學年起將實施公立國中小學營養午餐免費，外界要求公私立高中職以下學生一體適用，台中市長盧秀燕今首度鬆口，曝最新「折衷版」補助方案；民進黨台中市長擬參選人、立委何欣純強調，「盧市長做不足的，何欣純來做」，主張全市公私立國中小學午餐免費，若財政許可，則再擴大照顧學生。

    盧秀燕1月突跟進台中市長蔣萬安營養午餐免費政策，但僅補助公立國中小學生，私校學生被排除在外讓不少私校家長有意見，議會教育文化委員會也通過市府應優先擴大納入私立國中小學及公私立高中職學生一體適用，盧秀燕今首度鬆口除原有補助公立國中小學生外，再增加補助私立國中小學到高職校及國立高中職校「弱勢學生」，估近22萬學生受惠，年需相關預算36億。

    盧秀燕最新「折衷版」午餐免費照顧政策曝光後，讓不少私校家長大失所望，何欣純強調，她從頭到尾就主張國中小免費營養午餐，應該是台中「兒童福利政策」重要的一環，應該公平等同、不應該有任何分別。

    但盧市長的做法，把孩子切分成兩世界外，也把孩子的家庭貼上了標籤，這絕對不是台中市府該做的事，何欣純說，她主張台中市國中小營養午餐，不分公私立，通通免費，「盧市長做不足的，何欣純來做」，若財源許可，將擴大照顧更多學生。

