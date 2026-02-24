被抓包撤競選看板稱「風太大」 黃國昌遭疑要退選爆氣了！

黃國昌遭疑正在盤算退選。（記者廖振輝攝）

代表民眾黨參選新北市長的黃國昌，近日被發現偷偷撤下競選看板，加上他昨天（23日）又脫口稱「不排除加入李四川團隊」，讓外界懷疑他已經在盤算退選。但黃國昌今天（24日）又爆氣，罵媒體「惡意下標」，他根本沒有說過不選了。

最近有網友發現，黃國昌掛在淡水中山路一棟公寓大廈外牆的競選布條突然消失，鄉民們再度質疑起他選新北的決心。對此，黃國昌接受名嘴朱凱翔主持的廣播節目時特別做出解釋，宣稱淡水風比較大，他的看板有一角已經脫落，是為了安全著想才先撤下來。

惹疑的可不只這個，黃國昌昨天被問到藍白合議題時，脫口稱如果是李四川出線，不排除會加入李四川的團隊，讓黃國昌盤算退選的質疑聲浪高漲。

不過黃國昌似乎對此相當生氣，今天在民眾黨舉行的記者會上表示，有關競選看板撤掉的原因，他昨天已經說得很清楚，但還是看到有媒體說他不選了，這根本是「惡意下標」，「這已經不是新聞倫理跟新聞專業的問題，這也不是識字能力的問題！」

網友紛紛嘲諷，「啊不然他說加入李四川團隊是三小意思？總不會說是李四川要幫他輔選吧？」、「說那麼多幹嘛？有種說你一定選到底，不然就是超速仔」、「那就麻煩選到底喔！」、「我一直都很佩服這種講了一整篇但什麼都沒有講到的技能」、「直接清楚的說你會選到底，下課！」、「直接發誓選到底打臉媒體不就好了？」、「都說要加入對手團隊了，不是退選還是什麼？」

