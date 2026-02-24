在野黨籲重談關稅 前藍委許毓仁：非常不智之舉

國民黨前立委、現任華府哈德遜智庫研究員許毓仁。（資料照）

美國最高法院裁定川普總統去年實施的對等關稅無效，川普隨後簽署行政命令對全球課徵15％關稅，在野黨隨即呼籲賴政府重啟談判。對此，華府哈德遜智庫研究員、前國民黨立委許毓仁直言，重新談判是「非常不智之舉」，現在產業界期盼政策穩定，談好的232條款豁免、最惠國條件都不要變，展現國家對於台美貿易推進的意志力。

232條款半導體晶片豁免課稅

許毓仁今日接受廣播節目「新聞放鞭炮」訪問表示，「重新談判是非常不智之舉」，因為談判時程、效應會拖非常久，且關稅稅率回到15％，台灣條件沒有改變多少，更重要的是232條款豁免很關鍵，執政團隊過去已費了很大力氣談下232條款，讓半導體晶片豁免課稅，這是台灣在美國重要的指標、護國神山。

許毓仁說，可以想像若台積電晶片被課重稅，或被以232條款裁罰，對台灣股市、經濟、供應鏈影響巨大，大家不要因為現在的狀況自亂陣腳，232條款是重中之重，能把232條款穩下來，比什麼都重要。

許毓仁也說，現在不是重新談判的時候，「等於給川普惹麻煩」，川習會將至，川普最不希望在此之前有任何變數，台灣不該成為川習會交易籌碼。因此對台灣來說，降低愈多變數越好，現在產業界期盼政策穩定，談好的232、最惠國條件都不要變，展現國家對於台美貿易推進的意志力。

許毓仁指出，他能理解在野黨要強力監督的責任，但應該專注監督條例、並讓協議進入立院入法盡快實行，降低不確定性是最重要的。

許毓仁指出，如果有國家搗亂、出亂子，川普可能會祭出罰則，例如美韓簽約後遲未通過，川普馬上疊加稅率至25%；美國財長貝森特（Scott Bessent）近期接受媒體訪問時也呼籲，所有已經談好的協議應持續履約，警告總統仍有權實施「全面禁運」。

許毓仁認為，在野黨應持續強力監督、嚴格把關預算，「但不是什麼都反對，否則會讓中國看到台灣的不團結並有機可趁」，無意義的反對對目前情況沒有幫助。

「鄭麗文親中 華府非常擔心」

對於在野盛傳的疑美論，許毓仁指出，這在華府的確會讓美國困惑，到底台灣的立場是什麼；若台灣內政的紛爭，變成美國國會需要發言、甚至變成討論話題，都是沒必要的干擾。

許毓仁坦言，「現在的國民黨主席的確是親中路線，讓華府覺得非常擔心」，美中路線很清楚是競爭的，而台灣內部分裂，讓美國覺得台灣在成為美國盟友是否值得信賴的，這件事情過去在國民黨內沒有發生過。

