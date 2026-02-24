民進黨高雄左楠區議員免初選 最早退選的他喊話：應加快團結

民進黨高雄左楠區議員選舉免辦初選，最早退選的郭原甫喊話，應加快團結。（翻攝臉書）

民進黨高市左楠區黨內初選參選人黃偵琳因酒駕宣布退選，使得民進黨在該選區將不需辦理民調。首位退選的郭原甫喊話，不用初選更要謹慎應對、更應加快團結。

民進黨高雄左楠區議員選舉預計提名4席，登記前共有2位現任、5位新人表態競逐，其中郭原甫最早宣布退出初選、也不會參選，接著薛兆基宣告不參與初選，黃偵琳今宣布退選後，剩下2位現任、2位新人競逐，原則上不用再辦理民調。

郭原甫認為，初選是民進黨重要民主機制，也是黨內自我檢驗、彼此砥礪的過程，原先7位有意參選，如今基本上已確定毋須進入初選程序。

他提到很多人問他會不會覺得可惜？是不是太早做出退出的決定？但對自己來說，正因為沒有初選，更需要審慎。

郭原甫指出，回顧上一屆選舉，在缺乏整合情況下，票源相對分散，最終結果也讓大家膽戰心驚；初選的價值不只是競爭，更在於整合與承擔。

他提醒第三勢力及無黨等變數，選票一旦分散，影響的不只是個人，而是整體布局；對於希望守住席次、擴大支持基礎的政黨而言，更需要冷靜與團結，沒有初選的壓力，更應加快團結，目標不只是守成，而是讓4席全上成為可能。

郭原甫強調，政治是需要長期的耕耘，自己會繼續在地方深耕、累積能量，讓每一次決定，都為左楠留下更穩固的未來。

