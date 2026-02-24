為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯建銘卸25年總召重任 潘孟安感念「定海神針」為台灣民主擋下風雨

    2026/02/24 18:55 記者陳昀／台北報導
    總統府秘書長潘孟安（左）在臉書發布與立院民進黨團總召柯建銘（右）合照，感謝他多年付出。（資料照）

    總統府秘書長潘孟安（左）在臉書發布與立院民進黨團總召柯建銘（右）合照，感謝他多年付出。（資料照）

    立法院民進黨團總召柯建銘今卸下長達25年的總召重擔，總統府秘書長潘孟安晚間在臉書以「一生懸命，守護台灣」為題發文，細數與老戰友並肩作戰的歲月，感謝民進黨在國會的「定海神針」柯建銘，為台灣民主擋下無數風雨，期待繼續一起為台灣打拚。

    潘孟安表示，柯建銘總召是他的老前輩，20多年來，老柯就像民進黨在國會的「定海神針」，當年他還是國會菜鳥的時候，是老柯帶著他熟悉立院議事規則；後來我擔任幹事長，也是老柯帶著這群黨團幹部為台灣守下一個又一個法案。

    潘孟安形容，老柯是議場的魔術師，也是國會的活字典，在民進黨是國會少數的艱困年代，他憑藉著對議事規則的精準掌握，擋下無數不公義的錢坑法案。

    潘孟安回憶，最讓他印象深刻的，是318學運時期，他身為民進黨團幹事長、老柯是總召，一群人為學生守住議場的門，也為台灣守下民主與自由。

    「傳承，是為了走更遠的路。」潘孟安指出，老柯這輩子最精華的時光都奉獻給這座議事廳，老柯常說，民主不只是對抗，更是如何在法律與條文的細節中，尋求國家利益的最大公約數。

    潘孟安強調，柯建銘光榮卸任總召，交棒給蔡其昌委員，展現的是世代交替的高度與胸襟。「柯總召，辛苦了！謝謝你這25年來，在每一個關鍵時刻，為民進黨、為台灣擋下風雨，未來的路，我們還要一起為台灣繼續打拚！」

