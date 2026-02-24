前基隆民政處長助罷免案仍緩刑 鄭文婷提2大質疑

基隆市議員鄭文婷。（資料照）

前基隆市府民政處長張淵翔涉利用戶政系統查核，協助國民黨基隆市黨部罷免市議員鄭文婷等人，二審今（24日）認定一審判決無違誤，駁回上訴。鄭文婷傍晚發表嚴正聲明，對判決結果提出2大核心質疑，並揭露法官在庭上制止被害人發言、漠視正義的荒謬過程。

前基隆市府民政處長張淵翔被控，指示透過戶政系統查核罷免提議人名冊正確性，協助國民黨基隆市黨部推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，一審判張淵翔、國民黨基隆市黨部主委吳國勝等7人緩刑。二審認定一審判決並無違誤，駁回上訴。可再上訴。

鄭文婷指出，張淵翔、吳國勝等人利用公權力進行政治迫害，從案發至今，她從未感受到被告有任何反省，更遑論向被害人道歉。鄭文婷強調，在庭審過程前後，被告根本連一句道歉都沒有，判決書卻稱被告「有所警惕而無再犯之虞」，卻完全沒有交代被告對其「盜用個資、打擊異己」的行為，有何具體悔過表現，這種判決形同對違法行為的變相縱容。

她強調，此案本質是國民黨黨部勾結基隆市政府高官，非法挪用公務「戶役政系統」篩選個資，其目的是為了精準打擊不同黨派的現任議員，使其無法擔任公職。這種手段已直接違反憲法層次的民主原則，是嚴重的政治操弄，但判決卻未在刑法層面上對此「系統性違法」給出應有的交代。

鄭文婷說，她身為案件直接被害人，卻在法庭上遭到法官當庭制止發言，可見法官傳喚被害人到場，根本只是聊備一格，並非聽取被害人的意見。

鄭文婷表示，法官不聽取被害人的聲音，就逕自認定被告「有悔意、無再犯之虞」，簡直是替被告的行為找藉口。由於法官強行阻撓陳述，鄭文婷當場強烈要求將其陳述逐字記明筆錄，以法律行動對司法程序的偏頗表達最深沉的抗議。

最後，鄭文婷呼籲社會大眾看清此案真相。她強調，這不只是個人的受害，更是國家公權力被私有化、政治化的汙點。雖然高院駁回上訴，但她仍會在收到判決書後與律師研議後續救濟途徑，絕不容許民主法治被政客踐踏。

