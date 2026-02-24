為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    前基隆民政處長助罷免案仍緩刑 鄭文婷提2大質疑

    2026/02/24 19:09 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市議員鄭文婷。（資料照）

    基隆市議員鄭文婷。（資料照）

    前基隆市府民政處長張淵翔涉利用戶政系統查核，協助國民黨基隆市黨部罷免市議員鄭文婷等人，二審今（24日）認定一審判決無違誤，駁回上訴。鄭文婷傍晚發表嚴正聲明，對判決結果提出2大核心質疑，並揭露法官在庭上制止被害人發言、漠視正義的荒謬過程。

    前基隆市府民政處長張淵翔被控，指示透過戶政系統查核罷免提議人名冊正確性，協助國民黨基隆市黨部推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，一審判張淵翔、國民黨基隆市黨部主委吳國勝等7人緩刑。二審認定一審判決並無違誤，駁回上訴。可再上訴。

    鄭文婷指出，張淵翔、吳國勝等人利用公權力進行政治迫害，從案發至今，她從未感受到被告有任何反省，更遑論向被害人道歉。鄭文婷強調，在庭審過程前後，被告根本連一句道歉都沒有，判決書卻稱被告「有所警惕而無再犯之虞」，卻完全沒有交代被告對其「盜用個資、打擊異己」的行為，有何具體悔過表現，這種判決形同對違法行為的變相縱容。

    她強調，此案本質是國民黨黨部勾結基隆市政府高官，非法挪用公務「戶役政系統」篩選個資，其目的是為了精準打擊不同黨派的現任議員，使其無法擔任公職。這種手段已直接違反憲法層次的民主原則，是嚴重的政治操弄，但判決卻未在刑法層面上對此「系統性違法」給出應有的交代。

    鄭文婷說，她身為案件直接被害人，卻在法庭上遭到法官當庭制止發言，可見法官傳喚被害人到場，根本只是聊備一格，並非聽取被害人的意見。

    鄭文婷表示，法官不聽取被害人的聲音，就逕自認定被告「有悔意、無再犯之虞」，簡直是替被告的行為找藉口。由於法官強行阻撓陳述，鄭文婷當場強烈要求將其陳述逐字記明筆錄，以法律行動對司法程序的偏頗表達最深沉的抗議。

    最後，鄭文婷呼籲社會大眾看清此案真相。她強調，這不只是個人的受害，更是國家公權力被私有化、政治化的汙點。雖然高院駁回上訴，但她仍會在收到判決書後與律師研議後續救濟途徑，絕不容許民主法治被政客踐踏。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播