民眾黨團大換血、民進黨團迎新總召 王婉諭：盼朝野合作讓政治重回正軌

立法院今（24）日正式開議，行政院長卓榮泰也順利完成施政報告並接受施政總質詢，與此同時，新會期也將迎來大幅換血的民眾黨黨團、以及睽違25年的民進黨新任黨團總召。時代力量黨主席王婉諭表示，這幾項新會期的正向發展，加上憲政互動突破、國防法案重回正軌，都讓國會運作出現久違希望。她希望這會期的立法院能與過去兩年不一樣，這不只是她個人的期待，也是整個台灣社會的共同期待。

王婉諭指出，首先在國會運作上，朝野黨團出現關鍵變化。除了民眾黨團大幅換血外，民進黨團也由蔡其昌委員出任黨團總召，結束柯建銘委員長達25年的總召生涯。她回顧，早在2024年她就曾向藍、綠、白三黨主席提出更換總召的建言，希望能解開朝野僵局，如今相關期待已完成三分之二，值得肯定。

其次，王婉諭表示，賴清德總統與立法院長韓國瑜日前在茶敘中達成共識，將由總統親赴立法院，以合憲方式進行我國憲政史上首次的總統國情報告，這是憲政互動的重要一步，也象徵行政與立法之間有機會建立更成熟的溝通模式。

第三，王婉諭指出，在野黨終於停止無意義的杯葛，於今日上午的黨團協商中，同意將行政院版國防特別預算條例送交委員會審查，讓國防議題回到理性討論的軌道。

王婉諭強調，儘管已經浪費了好幾個月的時間，但只要國家能重新往前走，永遠都不算太晚。她指出，AI時代正快速到來，台灣在全球地緣政治與產業鏈中的角色，比以往任何時候都更加關鍵，立法院不能再深陷內耗與對立的泥淖中。

王婉諭最後提醒，立法院本會期有三件事情不能再拖延，分別是台美軍購、台美關稅協議以及總預算審查。她期盼朝野領袖能展現智慧與責任，放下對立、共同合作，讓台灣人民重新相信，政治可以解決問題，也能帶領國家持續前進。

