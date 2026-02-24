為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃偵琳因酒駕退出左楠區議員黨內初選 賴瑞隆這樣說

    2026/02/24 18:20 記者王榮祥／高雄報導
    黃偵琳（右）因為酒駕退出民進黨高市議員黨內初選。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（中）強調，酒駕零容忍，所有從政者都須嚴格、審慎面對。（翻攝臉書）

    黃偵琳（右）因為酒駕退出民進黨高市議員黨內初選。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（中）強調，酒駕零容忍，所有從政者都須嚴格、審慎面對。（翻攝臉書）

    投入民進黨高市左楠區議員黨內初選的黃偵琳，遭披露酒駕後宣布退選！民進黨高雄市長參選人賴瑞隆強調酒駕零容忍，所有從政者都須嚴格、審慎面對。

    黃偵琳遭披露酒駕後，引發各界議論！她今透過臉書指出，感謝所有朋友指教跟提醒，很抱歉造成社會紛擾，決定退出2026年高雄市左營、楠梓選區的市議員初選。

    黃偵琳強調，做錯了事就該勇於承認、誠心悔過，做了嚴重的錯誤示範，讓所有支持她的朋友失望了，再次致上最深的歉意及檢討。

    在黃偵琳發出退選聲明前，高雄市長陳其邁今上午也對此發聲，強調酒駕零容忍是社會普遍的共識，相信黨中央及市黨部會妥善處理。

    賴瑞隆今下午也對此聲明，指出酒駕零容忍是社會共識，也是大家堅定的立場。他認為任何人只要違背法令、違反社會共識，就必須承擔起自己的責任，做出符合人民期待的決定，也期盼這樣的行為，讓所有從政者都需要更嚴格、審慎面對。

    民進黨高市左楠區預計提名4席，黃偵琳退選後，李雅慧、黃文志、尹立、張以理等4位完成登記者，原則上不用再民調。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

