國民黨：卓榮泰自證重啟核電 「歡迎幡然悔悟」

針對行政院長卓榮泰於施政報告中親口證實「核管法」修法後，台灣電力公司將依法定程序，針對核二廠、核三廠提送再運轉計畫、啟動自主安全檢查，並已與核三廠原設計廠商簽署MOU。國民黨表示，這不是「研議」、「評估」，而是標準的「開始做了」，等同宣告民進黨多年高舉的「非核家園」正式破功，對於卓揆一席話自證重啟核電，該黨「歡迎幡然悔悟」。

此外，國民黨諷刺指出，原來民進黨口中的「非核家園」並非「不能核」，而是「選舉不能核、缺電就能核」，過去民進黨把核電形容成洪水猛獸，如今卻低調啟動再運轉程序、默默簽署MOU，卻連一句道歉與說明都懶得給。

國民黨表示，民進黨一邊在政治論述上宣稱堅守非核立場，一邊卻在實際政策與行政作為中，為核電重返能源體系鋪路，反核成為口號，核電卻成了危機時刻的政策備援，所謂「非核家園」早已名存實亡，如今由行政院長親口證實、台電實際啟動作業，正是民進黨政策矛盾與雙重標準的最佳示範。

國民黨強調，能源政策不是宗教儀式，不需要神主牌，更不該隨著選舉節奏「可拆可裝」。核能是否使用，關鍵在於科學、專業、法制與安全，而不是空洞口號與政治操作，民進黨既然已經用行動親手推倒自己的非核神主牌，就請誠實面對社會，清楚交代政策轉彎的原因與完整配套，停止白天反、晚上用的雙重標準。

