車輛拖吊索價10萬！蔣萬安痛批「惡霸」 要求訂定指引

近日雙北地區頻傳有拖吊業者索取高額拖吊費，車主如不從甚至會被威脅扣車，更有民眾投訴被收取10萬元。台北市長蔣萬安今（24日）於市政會議上直呼「荒謬、誇張」，甚至可以說是惡霸，要求交通局會同法務局消保官，在最短時間內研議相關作業指引，強化資訊公開透明，讓執法單位有依據可罰。

有民眾在社群平台指出，過年期間車子拋錨，從烏來山區拖吊到新店市區，竟然要價10萬元，讓他直呼誇張。許多民眾也指出碰過類似事件，曾經機車拖吊不到6公里距離，就被收費4萬多元。

蔣萬安今於市政會議中指出，近期媒體報導民眾反映，一段道路救援就被廠商喊價要收10萬元，這實在太荒謬、太誇張，甚至可以說是惡霸的行為，根本就是趁火打劫。

他說，這顯示了道路救援拖吊費用存在收費不清的問題，導致消費爭議。依照目前規定，警察只有在涉及詐欺等刑事責任時，才能介入處理；除了高速公路路段的道路救援是依中央法規辦理，在市區範圍，目前確實缺乏明確的規範可以依循。

為保障消費者權益，蔣萬安也即刻要求交通局會同法務局消保官，在最短時間內研議相關作業指引，要求轄內道路救援拖吊業者清楚揭露各項收費內容，強化資訊公開以及透明機制。如同去年訂定的一番賞相關遊戲商家指引，對於道路救援的作業指引也要訂定清楚，若業者違反指引，就依《台北市消費者保護自治條例》要求改正，不配合者即依法開罰。要讓這一類漫天喊價事件，一旦發生在北市，執法單位有理有據可以依循，讓惡質商家無所遁逃。

台北市議員陳宥丞也指出，接獲民眾陳情，有不法拖吊業者玩弄SEO關鍵字廣告，成立多家相關公司，讓消費者在Google搜尋時優先看到訊息，先用低價的假廣告吸引車主，等愛車上了拖吊車到達目的地，用各種名目來開出天價帳單，不給錢，就被威脅要扣車、變賣車輛，這是光天化日下的勒索。

他說，不肖業者有系統性的犯罪邏輯，包含採取「車身字樣與掛牌不符」的手段，刻意提高民眾後續追償的搜尋成本，讓警察在追蹤時產生斷點；並將定型化契約傳在Line記事本，當民眾急於取車時，強迫簽署「封口條款」，將高額拖吊費藏匿於文字中，並要求市民承諾不得追責或向媒體申訴。更有民眾反映，在遭遇天價勒索後前往派出所報案，卻因不肖業者鑽研法律漏洞，將強迫簽署的契約包裝成商業行為，導致第一線員警常以民事糾紛為由建議民眾循消保官途徑。

陳宥丞指出，北市警察局也承諾，曾遭遇拖吊天價勒索的民眾，只要案發地為台北市，派出所接可以受理「補報案」；此類涉及「高額收費、扣車勒索」案件，警察局刑事警察大隊立刻成立專案處理。

