    政治

    民進黨團「新三長」出爐 民眾黨：盼國家利益優先

    2026/02/24 16:42 記者陳治程／台北報導
    民進黨立法院黨團新任總召蔡其昌（中），確定接棒「萬年總召」柯建銘。（記者王藝菘攝）

    民進黨立法院黨團會議今午宣布，新任黨團幹部分別由立委蔡其昌接任總召、立委莊瑞雄擔任幹事長，立委范雲則為書記長。民眾黨黨團表示，尊重民進黨循黨內機制產生新任三長，強調幹部任重道遠、兼具國會運作及民意監督之責，呼籲新三長以國家利益為優先、人民福祉為本，理性、務實審議法案，回應社會期待。

    今（24）為立法院新會期開議日，而民進黨立法院黨團昨祭出甲級動員令，要求全體成員出席上午黨團大會，循往例舉行新會期幹部改選；經約半小時閉門會議，黨團會議最終以推舉方式，宣布由前立法院副院長、立委蔡其昌出任總召，確定交棒「萬年總召」柯建銘，另幹事長由莊瑞雄接任，立委范雲則擔任書記長。

    對於民進黨選出立院黨團「新三長」，台灣民眾黨黨團回應，尊重民進黨黨團循黨內民主機制產生新任三長，黨團幹部肩負重責，承載國會運作與民意監督之關鍵角色，任重道遠。

    民眾黨團表示，盼民進黨黨團新三長能秉持國家利益優先、人民福祉為本之原則，以理性、務實審議各項法案，回應社會期待。

