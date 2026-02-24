為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    舊城區發展不能等 彰化市長林世賢：爭取第3次都計通盤檢討

    2026/02/24 16:23 記者湯世名／彰化報導
    彰化市各界新春團拜互道恭喜。（記者湯世名攝）

    彰化市各界新春團拜互道恭喜。（記者湯世名攝）

    雖然任期剩下不到1年，彰化市長林世賢今天（24日）在新春團拜活動中強調，都市計畫的推動是重中之重，將再爭取推動彰化市舊城區都市計畫的第3次通盤檢討。

    至於主導權在縣府的東區擴大都市計畫與西區交流道特定區都市計畫，未來要有突破性的發展，關鍵在於應該配套提出創新的科學園區與產業發展計畫。

    在新春團拜活動中，林世賢表示，上任7年來，在財政管理與市政建設上已奠定良好的基礎，累計榮獲7項的國家級大獎，為全國鄉鎮市公所少見的成果，感謝全體主管與同仁努力付出。財政成效方面，在他透過有效管理與開源節流下，幾年來的歲計賸餘將超過20億元，為善用經費促進地方發展，在市民代表會支持下，已積極斥資3億元購置土地，已積極進行並再廣為規劃興建多處的社區活動中心與長照樂活館，讓長者能在地安養。

    在建設成果方面，林世賢表示，這幾年包括推動停車場興建工程、石牌親水步道開發、市場整建等都以永續經營為原則，並獲國家的肯定，另部分設施朝委外經營活化，避免閒置浪費。尤其是，幾年來成功積極招商，引進超過43億元以上包括中友百貨公司在內的投資。

    林世賢期勉未來將接棒的新任市長，城市若無產業計畫，便無人口計畫，沒有人口成長，都市擴張也將失去意義。他強調，應透過都市計畫調整，規劃產業用地，推動科技與製造升級，並與中央充分溝通，同時要重視發展與環保並非對立，應以制度規劃取代衝突對抗，創造就業與稅收，帶動整體經濟。

    林世賢強調彰化市舊城區亟需進行第3次都計通盤檢討。（市公所提供）

    林世賢強調彰化市舊城區亟需進行第3次都計通盤檢討。（市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播