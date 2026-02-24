為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    馬年兩岸關係 海基會：願多1分理解、少1分寒意

    2026/02/24 16:56 記者張軒哲／台中報導
    海基會董事長蘇嘉全致詞。（記者廖耀東攝）

    農曆馬年展開，海基會今（24）日中午在台中市翔園舉行「大陸台商春節活動」，300多名台商齊聚，上個月甫上任的海基會董事長蘇嘉全說，願新的一年，兩岸多一分理解、少一分寒意。

    蘇嘉全致詞指出，台中市是台灣最重要的產業重鎮，精密機械、工具機、製造業與關鍵零組件在全球供應鏈，占有關鍵地位，更是串連南北產業布局的重要樞紐。許多台商正是從中部出發，走向世界，這次特別安排參訪台灣指標企業漢翔公司，了解在先進複合材料、航太製造、精密機械、民用飛機區段製造與飛航服務等領域，讓各位能夠掌握台灣高端產業的發展方向，也作為企業升級轉型與全球布局的參考。

    蘇嘉全說，近年全球局勢變動快速，供應鏈重組、地緣政治升溫，但台商最令人敬佩的就是「一隻皮箱走天下」的韌性，為台灣經濟打下厚實基礎，政府不會忘記各位的貢獻，未來更需要大家與台灣一起布局全球。

    蘇嘉全表示，兩岸關係是大家關心的議題，他就職時提到，兩岸關係的根本不在口號，而在人民；不在對立，而在理解。交流或者有起伏，但人民往來與經貿連結早已深植社會。海基會將遵循政府政策，在對等尊嚴的原則下，持續推動健康有序的交流。只要有利於人民福祉，我們都願意遞出橄欖枝來改善兩岸關係。

