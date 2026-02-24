為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    肯定卓揆施政報告 藍委葛如鈞：積極推動「虛擬資產服務法」立法

    2026/02/24 16:49 記者林欣漢／台北報導
    立法院新會期今天開議，邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告，並備質詢。（記者廖振輝攝）

    立法院新會期今天開議，邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告，並備質詢。對於卓揆在施政方針報告提及主權基金、虛擬資產專法、新式核能技術與人工智慧等政策方向，國民黨立委葛如鈞予以肯定，但認為與國際相比，速度已經偏慢。本會期他將積極推動「虛擬資產服務法」立法，讓台灣在創新與監理之間取得平衡，正式跟上世界潮流。

    葛如鈞指出，台灣正面臨全球科技競逐與供應鏈重組的關鍵時刻，政府提出設立主權基金，打造國家級投資平台、布局全球產業，方向值得肯定。他早在多次質詢與政策倡議中即強調，台灣應整合國家資本力量，投資關鍵科技與戰略性產業，建立具有長期戰略視野的資本工具，以提升國際競爭力與經濟韌性。

    在數位金融領域方面，行政院表示，將推動虛擬資產服務法的立法，研議穩定幣等制度設計。葛如鈞表示，這正是台灣銜接全球數位資產監理趨勢的重要一步。面對美國、歐盟與亞洲主要經濟體紛紛建立監管框架，台灣若無完整法制，不僅產業發展受限，更可能在國際競爭中失去話語權。葛如鈞強調，本會期將積極推動「虛擬資產服務法」立法，讓台灣在創新與監理之間取得平衡，正式跟上世界潮流。

    談及人工智慧政策，葛如鈞指出，上個會期立法院已三讀通過「人工智慧基本法」，為台灣AI發展建立法律基礎，確立倫理原則、資料治理與產業發展方向，這是台灣邁向AI國家重要里程碑。如今行政院將AI列為核心戰略產業，並推動AI新十大建設，顯示政府終於正視AI對國家競爭力的關鍵影響。

    葛如鈞也強調，AI發展不能只談應用與產業，更必須正視算力與電力密不可分的現實。高效能運算中心、資料中心與AI訓練模型都高度依賴穩定的電力供應。他長期主張務實檢討能源政策，並推動《核管法》修法，為核電機組在符合法規與安全前提下的再運轉，與延役排除法律障礙，替台灣核能發展解套。

