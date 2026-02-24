川普關稅變局 蔣萬安：賴政府應清楚跟國人報告

蔣萬安呼籲，重大決策應該公開透明、社會對話。（記者甘孟霖攝）

美國總統川普上任後，引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球課徵關稅，如今被美國最高法院裁決違憲。台中市長盧秀燕今（24日）要求賴政府說清楚；台北市長蔣萬安也說，任何重大政策都應該資訊透明、社會對話，應該清楚跟國人報告。

蔣萬安今出席北市府公安督導會報，會前受訪說，目前關稅還在變化當中，而任何重大政策都應該要資訊透明、社會對話，來做出完整評估，所以目前社會各界對於整體局勢變化，以及未來方向都還有疑問，包含日前和美國簽署的台美對等貿易協定（ART）是否還有效？受到影響層面等，都應該清楚向國人報告。

媒體也問，明日台北燈節登場，美國在台協會（AIT）也首度參與台北燈節，是否跟AIT處長谷立言同台？蔣萬安說，去年跨年晚會AIT也首度登台，這次更是第一次參與台北燈節，市府非常高興，美國這次慶祝獨立250週年，也展現雙方交流的深化與密切合作，未來希望能持續和美方保持這樣的良好互動。

另外，谷立言曾說最喜歡的中文詞句是「紙上談兵」，因為在台灣大家都對國防預算有意見。蔣萬安說，他也一直強調支持厚植國防實力，也認為立院應該進行實質審查、嚴格把關。

