別當首個挑戰川普的國家！ 連賢明示警：推翻台美貿易協定恐遭報復

中華經濟研究院院長連賢明今在民進黨發言人韓瑩主持的《午青LIVE》直播表示，此時若冒然推翻台美貿易協定，台灣將面臨兩大風險。（圖擷取自民進黨YouTube）

美國最高法院裁定川普總統去年實施的對等關稅無效，川普隨後簽署行政命令對全球課徵15%關稅。中華經濟研究院院長連賢明今在民進黨發言人韓瑩主持的《午青LIVE》直播表示，此時若冒然推翻台美貿易協定，台灣將面臨2大風險，被美方報復性課稅、列入301條款調查名單，要是要求重談，更將成為第1個挑戰川普的國家，陷入更不利的處境。

連賢明指出，雖然美國最高法院裁定IEEPA違憲，但台灣輸美產品受影響最深的其實是「232條款」，尤其是包含半導體在內的國安產業。他解釋，台美先前已達成企業投資與信用擔保各2500億美元的協議，以此換取美方在232條款下給予台灣「最惠國待遇」，這代表未來不論美國與哪一國簽署更優厚的條件，台灣都將自動享有。

連賢明指出，IEEPA失效僅影響「對等關稅」的法源、232條款並未受到影響，若此時貿然停止或推翻台美貿易協定，台灣將面臨2大風險：第一，台灣已承諾大規模對美投資，違約恐招致美方針對特定產業報復課稅；第二，台灣去年是對美第4大順差國，極易被列入301條款調查名單，屆時關稅將失去15%的上限保護。

對於外界關注是否應趁法律變動時機要求重談，連賢明強調，目前並無任何國家提出重談，若台灣此時提出，將是第1個挑戰川普總統的國家。他強調，台灣的外交處境特殊，無法與川普直接對話，談判還連動中國因素，加上122條款僅為過渡，未來美方手段可能變本加厲。因此，有好的結果就應盡快定案，不應糾結於時機點，他也舉相親為例，「不要再說下一個會更好，只要碰到好的對象就該趕快」。

最後，連賢明表示，台灣受限於國際處境，自加入WTO後難有大型經貿協議；透過此次台美協定，台灣不僅能與美方建立準FTA關係，更有助於傳統產業透過對等關稅優惠，將競爭條件拉至與日、韓齊平，這次是很好的協議，若這樣要重談，台灣等同於是主動撕毀協議，未來台美合作時美國都會記得這一點，後續合作會十分不利。

